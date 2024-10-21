Baerbock’a STK aktivistlerine destek tepkisi!

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FEDERAL Dışişleri Bakanlığı bütçesinden derme çatma tekne ve gemilerle Avrupa’ya sığınmak için yollara düşen ve batan tekne ve gemilerdeki insanları kurtarmak için yardıma koşan aktivistlere parasal yardımda bulunulması Almanya’da sıkıntı yarattı. Hükümetin küçük ortağı FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Yeşillerli Bakan Annalena Baerbock’un insanları Akdeniz’in azgın sularında boğulmaktan kurtaran STK aktivistlerine mali desteke bulunmasına tepki gösterdi. FDP’li politikacı, Şansölye Olaf Scholz ile FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in Bakan Baerbock’a STK aktivistlerine destek verilmesinin durdurulması önerisinde bulunduklarını hatırlatırken, “Bakan Baerbock, buna riayet etmeli” dedi. FDP’li politikacı Christoph Meyer de, “Yeşiller’in başbakan adayı olması öngörülen Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck olaya el koymalı” çağrısında bulundu.



Ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Feri da, Bakan Baerbock’u vergi mükelleflerinin paralarını çarçur etmekle suçladı. Frei, “Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu, Almanya’nın çıkarına değildir” dedi. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın 2024-2026 bütçesinde STK aktivistlerine 6 milyon Euro katkıda bulunulmasının öngörüldüğü ve bu yıl şimdiye kadar 1.9 milyon Euro yardım yapıldığı da açıklandı. ‘Sea Eye’ derneğine 393 bin 540 Euro, ‘SOS Humanity’ye 500 bin Euro ve ‘SOS Mediterranee’ye de 492 bin 060 Euro katkıda bulunulduğu da belirtildi.