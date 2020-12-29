‘Babam yerde yatınca baygın sandım, kan izlerini görünce...’

“MAALESEF trafik magandalarının saldırısına uğradık. Aksaray-Adana kara yolu organize sanayi bölgesi ışıklarına ailecek gelirken, arkamızdan delice selektör yapan bir araç gördüm. Selektörü fark edince yol vermeye çalıştım. Fakat sağ tarafımda TIR olduğu için yol veremedim. Işıklara yaklaşınca biz kenara çekildik. Bize selektör yapan araç, sağımıza geçti. Onun arkasındaki araç da soluma geçti. Biz ışıkta durunca. Babam da bize bir soru soracaklar diye, camı açtı. Babamı o esnada yumruklamaya başladılar. Ben de hemen can havliyle araçtan indim. Onları uzaklaştıracaktım ve kavgayı ayıracaktım. Tam o esnada sol tarafımdaki araçtan inen kişiler bana saldırdı. Sırtımdan aldığım darbelerle yere yığıldım. Onların elinden bir müddet sonra kurtularak, babamın yanına gitmeye çalıştım. O esnada ikinci kez saldırıya uğradım. Ondan sonra benim nefesim kesildi. Gece karanlık olduğu için yerde yatarken babamı seçemedim. Babam 100 metre ilerde yerde yatıyordu. Son gücümü toplayarak babamın yanına koştum. İlk önce baygınlık geçirdiğini sandım. Daha sonra üzerinde kan izlerini gördüm. Daha sonra olay yerine ambulans geldi. Babamın o esnada kalbi durmuş ve görevliler kalbini çalıştırmaya uğraştılar.” ‘KAÇARKEN AYAĞIMI EZDİ’

“Bize saldırdıktan sonra araçlarına binip kaçmaya başladılar. Ben o kişinin kaçmasına engel olmak isterken, benim ayaklarımın üzerinden araçla geçti. Ben yere düşünce aracın plakasını hafızamda tutmayı başardım. Sonra da aklımda tutuğum plaka doğru çıktı. Ben yurt dışında kurallara uyduğum için burada da kırmızı ışıkta durdum. Ben kurallara uymayınca içimde rahatsızlık oluşuyor. Ama maalesef Türkiye’de bu olay yok. Ben buradan tekrar yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza bu tür insanlara ibret olsun diye cezaların artırılmasını istiyorum. Bugün babama oldu, yarın başkasına da olabilir.”

Şuayip Özay

Öldürülen Salim Tuğ’un yeğeni Şuayip Özay da şöyle konuştu: “Dayım bana misafir gelmişti. Bu adamın çocukları yok mu? Bu çocuklara yazık değil mi? Dayımın suçu, günahı neydi? Dayımı niçin öldürdü? İki tokat vurup olayı ayırt edemezler miydi? Ben bu kişilere gerekli tüm işlemlerin yapılmasını istiyorum.”

Olayda Salim Tuğ’u bıçaklayarak öldüren Abdülkadir Özsular tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özsular’ın ifadesinde “Küfür etti, bıçakladım” dediği öğrenildi.