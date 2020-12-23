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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

‘Aykırı Düşünenler’ ay sonuna hazırlanıyor

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‘Aykırı Düşünenler’ ay sonuna hazırlanıyor
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Aşırı sağcı görüşleri savundukları için Baden Württemberg iç istihbarat teşkilatı tarafından takibe alınan alınan ‘Querdenken 711’ (Aykırı Düşünenler’ adlı inisiyatif, aralık ayı sonunda koronavirüs önlemlerine karşı Berlin’de büyük gösteriye hazırlanıyor.

 

Aykırı Düşünenler’, 30 Aralık’ta Berlin’de 22 bin 500 kişinin katılımıyla korona salgınına karşı alınan önlemleri protesto edecek. Eylem, tarihi Brandenburg Kapısı’na çıkan 17. Juni Caddesi üzerinde saat 15.00’de başlayacak. İnisiyatif, gösterinin yasaklanmasını önlemek amacıyla eylemi bir gün önceden polise bildirecek. Böylece polisin mahkemeye başvurmasının önüne geçmiş olacaklar. ‘Hoş Geldin 2021 – Özgürlüğün ve Barışın Yılı’ sloganıyla yapılacak gösteriye katılımı artırmak için ‘30 Aralık’ta Berlin’e gelin’ çağrısı yapılıyor.

‘Aykırı Düşünenler’ ay sonuna hazırlanıyor
DOĞU EYALETLERİNDE YAYILDI
Querdenken, özellikle doğu eyaletlerinde düzenlediği gösterilerle virüsü bu eyaletlerde yaymakla suçlanıyor. Korana salgınına karşı mücadele amacıyla alınan önlemlere yönelik yapılan protestolara en çok katılım doğu eyaletlerinde oldu. Gösteriler sırasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayılmasıyla, ilkbahar aylarında yok denecek kadar az olan vaka sayısı bir anda bu eyaletlerde patladı. Göstericilere, koronaya karşı alınan kurallara uyulmaması nedeniyle zaman zaman polis müdahale etmek zorunda da kaldı.

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