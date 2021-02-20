Aydınlanıncaya kadar durmayacağız

HANAU Marktplatz’da siyasi gençlik örgütleri, öğrenci dernekleri ve sendikal gençlik örgütlerinin bir araya gelerek düzenlediği mitingde aşırı sağcıların silahsızlandırılması, örgütlerinin de kapatılması talep edildi. Saldırıyla ilgili ayrıntıların ailelerin ve gazetecilerin araştırması sonucu ortaya çıktığını belirten Gökhan Gültekin’in kardeşi Çetin Gültekin, “Biz açıkça söylüyoruz, korkunç saldırı, cinayetler tüm ayrıntılarıyla aydınlatılıncaya kadar rahat durmayacağız. Sesimizle, kurumsal ırkçılığa, devlet kurumlarında, poliste ve politikadaki görmemezliğe ve soğuğa karşı duruyoruz. Biz ırkçıların silahsızlandırılmasını talep ederken, Hanau’dan sonra ırkçılara yüzde 35 daha fazla silah ruhsatı verildi. Bugünden sonra da susmayacağız” dedi.

Çetin Gültekin

‘BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILSIN’

DİDF gençliği adına konuşan Eren Okçu da bir yıl önce politikacıların aynı meydanda tutamayacakları sözler verdiklerini söyledi: “Toplumdan baskı görmedikleri zaman ailelerin taleplerini yerine getirmeyecekleri belliydi. Talepleri yineliyoruz. Failin bağlantılarını ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Psikolojik sorunu olmasına rağmen neden silah taşıma ruhsatı olduğunu, olay gecesi polisin neden geç kaldığını bilmek istiyoruz. Olay tesadüf eseri olmadı. Yükselen sağcı, ırkçı, faşizan örgütlerin güçlenmesinden çıkan bir sonuç. Aileler de acılarıyla köşelerine sinip oturmayacaklar. Serpil Ünvar, okullarda ırkçılığın okutulmasını sağlamak için bir ‘Eğitim Enstitüsü’ kurma çalışması var. Toplumun da ırkçılığa karşı mücadeleyi sahiplenmesi şart.”

Hessen Milletvekili Saadet Sönmez ise ırkçılığın toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, “Bu korkunç düşünce sonucu yüzlerce insanımızı kaybettik, buna rağmen psikolojik sorunu olan insanların bireysel eyleminden söz ediliyor. Hükümet, sivil toplumun aşırı sağa karşı durmasını istiyor. Peki politika ne yapıyor. Vili’nin babası İçişleri Bakanı’na oğlunun dört kez polisi aradığını ama ulaşamadığını söylediğinde, kendisine polisin o gün mükemmel iş yaptığı yanıtı verildi” diye konuştu. ‘FAŞİZMLE MÜCADELE MODA DEĞİLDİR’

Frankfurt’ta gençlik örgütlerinin Friedensbrücke’de başlattığı anma yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Almanya’da nazi izlerinin silinmediğine dikkat çekilen konuşmalarda şöyle denildi: “Bugün kurumsal ırkçılığın noktaya bu açıdan bakıldığında olanlar bizleri şaşırtmıyor. Hanau, ülkemizin dünyaya açık, hoşgörülü bir ülke olduğu yalanını ortaya koydu. Irkçılık insan onurunu hedef alıyor. Bizi kabullenme cesaretiniz olsun. Sizin ülkeniz bizim de ülkemiz. Ülkemizde çok çeşitli, demokratik bir toplum olsun. Almanya’da artık yeni Hanau’lar, Möln’ler, Solingen’ler istemiyoruz. Politika aydınlatma sözünü yerine getirmelidir. Floyd’a yapılanı protesto edenler, bugün burada yok. Faşizme karşı mücadele moda değildir. Her gün hiçbir geri adım atmadan devam ettirmeliyiz.” Yürüyüş kent merkezindeki Hauptwache meydanında sona erdi.