Ayça Miraç’tan muhteşem konser

Haberin Devamı

ESSEN Filarmoni’de ilk konserini veren Ayça Miraç, kendine özgü yorumuyla dinleyenleri büyüledi. Türk ve Alman dinleyicilerle dolan salonda ara vermeden 1 buçuk saat sahnede kalan Ayça Miraç, ilk bölümde kendi yazıp bestelediği ve babası Yaşar Miraç’ın yazdığı şarkıları seslendirdi. Kendi yazdığı şarkılarında derin İstanbul özlemi hissedilen Miraç, şarkıları seslendirmeye başlamadan önce kısa hikâyelerini de anlattı. Konserinde yeni şarkılarının yanı sıra ‘Katibim’ (Üsküdar’a Giderken) gibi geleneksel şarkılara ve 2018’de çıkardığı ‘Lazjazz’ albümünden şarkılara da yer veren sanatçı, bir de Kazım Koyuncu türküsü söyledi. Lazca ve Türkçe şarkılar seslendiren Miraç, Lazcanın unutulmaya yüz tutmuş diller arasında olduğunu ve şarkılarıyla bu dilin yaşaması için katkı sunmak istediğini ifade etti.