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Avrupa
Adil ELMAS, DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Avusturya’da Türk toplumunu üzen feci kaza...

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Avusturya’da Türk toplumunu üzen feci kaza...
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Avusturya’nın başkenti Viyana’nın 12’inci bölgesindeki tramvay durağının yakınında dengesini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunan 62 numaralı tramvayın önüne düşen Türkiye kökenli Hülya Y. hayatını kaybetti.

EDİNİLEN bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evine giderken baş dönmesi sonucu aniden dengesini kaybeden genç kadının seyir halindeki tramvayın önüne düştüğü belirtildi. Tramvayı kullanan vatmanın durma çalışmaları çaba etmedi. Hülya Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdi.

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