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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Avusturya’da tedbirleri ihlal edene 90 euro ceza

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Avusturya’da tedbirleri ihlal edene 90 euro ceza
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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan maske ve mesafe kuralına uymayanların 90 euro para cezasına çarptırılacağını söyledi.

NEHAMMER, basına yaptığı açıklamada, 8 Şubat’tan itibaren okullar ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması yönünde alınan kararın virüsün hafife alınmasına yol açmaması gerektiğini kaydederek, maske ve mesafe gibi tedbirlere yönelik ceza ve kontrollerin de artırılacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarının uygulandığı kapalı alanlarda tedbirlere uymayanların 90 euro para cezasına çarptırılacağını vurgulayan Nehammer, sınır kontrollerinin de sıklaştırılacağını söyledi.
Nehammer, komşu ülkelerden günübirlik çalışmak üzere Avusturya’ya gelenlerin haftada bir kere negatif test sonucu ibraz etmeleri gerektiğini ve bu kişilere dijital platformda kayıt yaptırma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Ülkede 26 Aralık’ta uygulanmaya başlayan karantina koşullarının 8 Şubat’a kısmen hafifletileceği açıklanmıştı.

 

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