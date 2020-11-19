Avusturya’da Müslümanlar’a yönelik ırkçı saldırılar arttı

ZARA derneği yetkilisi Caroline Kerschbaumer, kamu yayıncı kuruluşu ORF’ye yaptığı açıklamada, 2 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, özellikle Müslüman kadınların hedef haline geldiğini söyledi. Kerschbaumer, terör saldırısı sonrası yaklaşık 15 gün içinde 80’nin üzerinde İslam karşıtı ırkçı saldırının kayıt altına alındığını bildirdi.

MÜSLÜMAN KADINLAR HEDEF

Müslümanlar’a yönelik ırkçı saldırıların terör saldırısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Kerschbaumer, Müslümanlar’ın suçlandığını, başörtülü kadınların hem sokakta hem de dijital platformlarda saldırganların hedefi olduğunu ifade etti. Avusturya’da 2 Kasım’da düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, emniyet güçleri teröristi etkisiz hale getirmişti.