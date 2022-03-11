Avusturya zorunlu aşıyı kaldırdı... Peki Almanya ne yapacak?

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AVRUPA’da 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğunu getiren ilk ülke olan Avusturya, Omikron varyantının hafif seyretmesi ve sağlık sisteminde yüklenme olmamasını gerekçe göstererek aşı zorunluluğunu kaldırdı. Almanya’da 19 Mart’tan itibaren koronavirüs salgını kısıtlamalarının kalkacak olması ve Avusturya’nın da aşı zorunluğundan vazgeçmesi, zorunlu aşıdan yana olan milletvekillerinin yasayı geçirme şansını zora soktu. Bild, aşı zorunluluğunu hazırlayan ve destekleyen milletvekillerinin nisandaki oylamada başarısızlığın önüne geçmek için kulis yaptıklarını yazdı. Milletvekillerinin yasayı gerekirse ertelemeyi planladıkları kaydedildi. Bir senaryoya göre ise aşı zorunluğuyla ilgili düzenleme sonbahara ertelenecek. Ayrıca 18 yaş üstü herkese aşı yapılması yerine kademeli olarak farklı yaş gruplarına aşı yapılması planlanıyor. Ancak özellikle yaz sezonu sonrasında salgının yayılmaması veya yayılsa bile sağlık sistemine aşırı yüklenilmemesi durumunda aşı zorunluluğu yasasının tamamen raftan kalkabileceği belirtiliyor.