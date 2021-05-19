Avusturya imparatoriçesini Türk kızı canlandıracak!

AVUSTURYA Krallığı’nın Sisi lakaplı dillere destan imparatoriçesi Elisabeth, şimdiye kadar çok sayıda sinema filmine, televizyon dizisine, tiyatro ve operalara konu oldu. Son olarak özel yapımlar sunan Netflix, Sisi’nin gençlik döneminin anlatılacağı 6 bölümden oluşacak modern bir episot çekmeye karar verdi. Kraliçeyi canlandıracak başrol içinse yapılan seçimlerde baba tarafından Türkiye kökenli olan genç oyuncu Devrim Lingnau’da karar kılındı.

GENÇLİK YILLARI KONU EDİLİYOR

Merakla beklenen ‘The Empress’ isimli dizide aslen Bavyera Prensesi olan Münih doğumlu 1837-1898 yılları arasında yaşamış Sisi’nin Avusturya İmparatoru Franz Joseph ile evleneceği döneme kadar olan Bavyera’daki gençlik yılları konu ediliyor. Sisi’yi canlandıracak Devrim Lingnau’nun yanında Franz Joseph rolünü ise Philip Froissant üstleniyor.



3 BİN FİGURAN ARANIYOR

1850 yıllarını anlatacak dizinin Bamberg, Bayreuth ve Ansbach bölgelerinde yakında başlayacak çekimleri için binlerce figüran arandığı duyuruldu. Münih’li cast ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli rollerde görev almak üzere 3 bine yakın gönüllü yardımcı oyuncu arandığı ifade edildi. Çekimlerinin bu yıl içinde bitirilmesi planlanan dizinin gelecek yıl ortalarında gösterime girmesi bekleniyor.