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HABERLERAvrupa Haberleri

Avusturya bir adım daha attı! Sokağa çıkma yasağı...

#Avusturya#Alexander Schallenberg#Koronavirüs
Avusturya bir adım daha attı Sokağa çıkma yasağı...

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, koronavirüsle mücadelede son haftalarda alınan kararların yetersiz olduğunu ve günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek pazartesi gününden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

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AŞI yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti. Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir ‘saldırı’ olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

‘DÜN ZOR BİR KARAR ALDIK’
Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, “Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı” dedi. Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek “Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak” ifadesini kullandı.

Avusturya bir adım daha attı Sokağa çıkma yasağı...
EĞİTİME UZAKTAN DEVAM
Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti. 20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti. Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.

 

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#Avusturya#Alexander Schallenberg#Koronavirüs

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