Avrupa’yı saran virüsün yayılma üssü Avusturya’ymış!

ALMAN televizyon kanalı ZDF’nin araştırmasına göre, Avusturya’nın Tirol bölgesindeki ünlü kayak merkezinde bir bar çalışanında şubat ayı sonunda yapılan test pozitif çıktı. Ancak işyeri ne vakayı ne de çalışanın temas ettiği kişileri sağlık dairesine bildirdi. Çok sayıda turistin kayak sonrası eğlendiği barda insanlar farkında olmadan koronovirüsle ülkelerine döndü. Yeni giden turistlere de koronavirüs bulaştı ve tüm Avrupa’ya yayıldı. Kayak merkezi İschgl şimdi Avrupa’nın koronavirüs hotspotu olarak niteleniyor. Avusturya’nın İnnsbruck Savcılığı bar hakkında vakayı sağlık idaresine bildirmediği şüphesiyle soruşturma başlattı.