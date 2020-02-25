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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

‘Avrupalılar Türklerin entegrasyonunu kabul etmiyor’

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‘Avrupalılar Türklerin entegrasyonunu kabul etmiyor’
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İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, “Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü” dedi.

PROF. Dr. Özipek, Hollanda’da Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) ev sahipliğinde ‘İslamofobi, Ayrımcılık, Entegrasyon ve Ötesi’ başlıklı, İslamofobi ile mücadele, Avrupa çapında Müslümanlara ve Türklere karşı yapılan haksızlıklar, özgürlüklerin kısıtlanması gibi konu başlıklarının ele alındığı seminerde yaptığı konuşmada, Batı’nın farklılıklarla mücadelede karnesinin zayıf olduğunu vurguladı, ayrımcı zihniyetin tarih boyunca hep benzer söylemler geliştirdiğine işaret etti. “Avrupalılar Türklerin entegrasyonunu kabul etmiyor” diyen Özipek, ekonominin bozulduğu ve göçlerin yoğunlaştığı dönemlerde ayrımcılık ve İslamofobinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.
Özipek, ayrımcılığın artık kabuk değiştirdiğine dikkati çekerek, “Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü” ifadelerini kullandı. Brüksel YEE’de aynı başlıkla bir seminer veren Özipek, Amsterdam’dan sonra Berlin’de seminerlerine devam edecek.

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