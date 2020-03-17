Avrupa’dan dönecekler için hazırlıklar tamam
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan İstanbul’a gidecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.
KARANTİNA gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gidecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından ülkeye girecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı. Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.
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