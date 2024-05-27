Avrupa’da şampiyonluk coşkusu

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TRENDYOL Süper Lig’de 2023/24 sezonu dün akşam sona erdi ve şampiyon son hafta belli oldu. Konya deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde zaferi kutlamak için sokağa çıktı. Berlin’de kutlamanın adresi kent merkezi Ku’damm oldu. Taraftarlar her geçen dakika şehrin farklı ilçelerinden akın akın Ku’damm’a gelmeye başladı. Bu sırada Galatasaray ve Türk bayraklı araç konvoyları da Ku’damm istikametine hareket etti. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın taraftarın da bulunduğu yaklaşık 5 bine yakın kişi şampiyonluğu tezahürat ve şarkılar eşliğinde kutladı.





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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, ana caddeyi trafiğe kapattı. Kutlamalar ilerledikçe havai fişekler ve sarı kırımızı renkte meşaleler yakılmaya başlandı. Polis, uyarı anonsları yaptı. Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan Berlin Polisi, kalabalık arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu hatırlatarak, meşalelerin insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi ve yakılmaması çağrısında bulundu. Bu sırada ultrAslan pankartlı bir grup ellerinde meşalelerle karşı caddeden gelerek kalabalığın içine girdi. Kentin sembollerinden tarihi Anı Kilisesi önünde toplanan grubun içinden meseleler yakılmaya devam edilmesi üzerine polis, çembere aldığı taraftar grubunun içine girerek meşale yakanları çıkardı. Bu sırada bir Galatasaray taraftarı ile polis arasında yaşanan arbedede taraftar yaralandı. Polis zaman zaman biber gazı kullandı. Yaklaşık 10 Galatasaray taraftarı elleri kelepçelendi ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.





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HER YER SARI-KIRMIZI

Duisburg’un Hamborn semtindeki kutlamalara ise Mülheim, Essen ve Düsseldorf’tan da katılım oldu. Sarı kırmızılılar, ellerinde Türk bayrakları, Galatasaray flamaları, üzerlerinde ise sarı kırmızılı formalarla caddelerde zafer turu attı. Hamborn semti ve B8 caddesi, adeta sarı kırmızı renklerle donatıldı. Taraftarlar, havai fişek yakıp Galatasaray lehinde tezahüratlarda bulundu. Her yaştan taraftarın yer aldığı şampiyonluk kutlamaları, sevinç gösterileriyle geç saatlere kadar devam etti. Duisburg/Hamborn’a katılmak için sokağa çıkan bir grup sarı kırmızı taraftar ise A 59 otoyolu üzerindeki köprüye dev bir Galatasaray bayrağı astı. Köprüden asılı bayrağın görselini gören çok sayıda taraftar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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KONVOY YAPTILAR

Londra’da ise hakemin maçı bitirdiği andan itibaren taraftarlar Dalston, Harringay ve Wood Green bölgelerine araçlarıyla akın etti, bir anda trafik kilitlendi. Sarı Kırmızılı taraftarlar GS bayrakları açtı, zaman zaman araçlarından inenler ise marşlarla, sloganlarla şampiyonluğu kutladı. İsveç’in başkenti Stockholm’deki Segeltorg Meydanı’nda da zafer coşkusu vardı. Ellerinde bayraklarla meydana çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu. Çevredekilerin de ilgi gösterdiği kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Yüzlerce sarı kırmızlı taraftar araçlarıyla konvoy oluşturarak zafer turu attı.

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