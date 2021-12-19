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Avrupa’da Omikron korkusu: Hollanda tam kapandı!

#Avrupa’Da Omikron Korkusu#Hollanda'da Tam Kapanma Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
Avrupa’da Omikron korkusu: Hollanda tam kapandı

Korona virüsünün Omikron varyantının Avrupa ülkelerinde giderek yayılması, sert tedbirlerin alınmasına neden oldu. Hollanda tam kapanmaya giderken, Almanya Britanya’yı yüksek riskli bölge ilan etti. Bu ülkeden gelenler aşılı olsalar bile karantinaya girecek.

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KORONA salgınında ortaya çıkan omikron varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle Hollanda tam kapanmaya gitti. Hollanda hükümeti bugünden itibaren sert önlemleri hayata geçirdi ve okul ve işyerlerini kapattı. Spor ve kültür etkinlikleri iptal edildi. Temel gıda ihtiyaçlarının satıldığı süpermarketler ve eczaneler ise istisna tutuldu. Kapanma kararının ilk olarak 14 Ocak’a kadar geçerli olacağı ancak duruma göre yeniden uzatılabileceği belirtildi. Hollanda’da okullar ise 9 Ocak’a kadar kapalı kalacak. Kısıtlamalar kapsamında ev ziyaretlerine de sınırlama getirildi. Buna göre ev sahibi başka bir haneden en fazla iki kişiyi ağırlayabilecek. Ancak Noel akşamı ise dört kişinin misafir edilmesine izin verilecek. Radikal kapanma kararını açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Kapanma, kaçınılmazdı. Daha kötüsünü engellemek için müdahale etmemiz gerekiyordu“ dedi. Rutte, Omikron varyantının tahmin edilenden daha hızlı yayıldığını ifade etti.

AVUSTURYA DA KISITLAMALARI SERTLEŞTİRİYOR
Noel’den bir hafta önce, diğer Avrupa ülkeleri de korona kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Pazartesi gününden itibaren Avusturya, ülkeye yalnızca aşılı olanlar veya iyileşenlerin (2G) girmesine izin verecek. Buna göre Avusturya’ya gireceklerin üç kez aşılanmış veya iyileşmiş olmaları gerekiyor. Fransa’da da aşılanmamış kişiler için daha sıkı önlemler getirildi. Bakım personeli ve itfaiye çalışanları için üçüncü hatırlatıcı aşı yükümlülüğü getirilecek. Fransız hükümeti ayrıca 2G kuralını kamusal yaşamın birçok alanına genişletmek istiyor.

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BRİTANYA YÜKSEK RİSKLİ İLAN EDİLDİ
Öte yandan Almanya, Omikron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla Britanya’yı yüksek riskli bölge ilan etti. Yarından itibaren geçerli olacak kural Kuzey İrlanda’yı da kapsıyor. Buna göre, yüksek riskli bölgelerden gelecek olanlar aşılı veya iyileşmiş olsalar bile Almanya‘ya geldikten sonra iki hafta karantinaya girmek zorunda kalacak. Yolcular, negatif test sunsalar bile karantina süresi kısalmayacak. Kural, hava, kara ve deniz ulaşımı yoluyla gelen herkes için geçerli olacak. Aynı şekilde Fransa da Britanya’dan geleceklere yönelik ciddi kısıtlamalar getirdi. Britanya’da korona salgını son haftalarda hızlı artış gösterdi. Bu ülkede 18 Aralık rakamlarına göre yeni korona vakası bir önceki haftaya göre yüzde 44 oranında arttı. Hafta sonu ülke genelinde 90 bin 148 yeni vaka görülürken 125 kişi de koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. Britanya adasında şu ana kadar 25 binin üzerinde Omikron vakası tespit edildi.

ALMANYA’DA VAKA SAYILARI
Almanya’da ise insidans değeri düşmeye devam ediyor. Almanya’da son 24 saat içinde 29 bin 348 yeni vaka görülürken 100 bin nüfusa göre korona artışını belirleyen insidans değeri ortalaması 315.4 oldu. Son 24 saat içinde 180 kişi yaşamını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 108 bin 233’e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 6 milyon 793 bin 536 oldu.

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YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ
Almanya Disiplinler arası Yoğun Bakım ve Acil Tıp derneği (DIVI) verilerine göre korona nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı 4 bin 649 oldu. Bunun yüzde 57’si yani 2 bin 663’ü ise suni solunum ünitesine bağlı olarak tedavi ediliyor. DIVI verilerine göre Almanya genelinde 19 bin 378 yoğun bakım yatağı dolu. Hizmet vermeye hazır 2 bin 581 yoğun bakım yatağı ise boş olarak bulunuyor.

 

 

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