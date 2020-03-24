Avrupa’da korana seferberliği

ALMANYA: Sokağa çıkma yasağı yerine sıkı sınırlamalar getirdi. Tüm önlemlere rağmen koronavirüs vakaları Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 4 bin 764 arttı. Salgından ölenlerin sayısı 86’dan 114’e yükseldi. Amerikan John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise Almanya’da hasta sayısı 29 bin, ölü sayısı ise 123. Tekrar sağlığına kavuşanların sayısı 450. Almanya’da aynı evde oturan aileler hariç iki kişiden fazla insanın dışarıda dolaşması yasak. Restoranlar, kafeler, spor salonları, kuaförler kapalı.

İNGİLTERE: İngiltere sokağa çıkma yasağı getirdi. Başbakan Boris Johnson, sokağa çıkma sınırlarını genişlettiklerini açıkladı. İnsanlar, iş, alışveriş, doktor gibi durumlar hariç gerekçesiz dışarı çıkamayacak.

FRANSA: Fransa sokağa çıkmayı daha da kısıtladı. Açık pazar yerleri ve spor salonları kapatıldı. Gerekçe, vakaların hızla artması ve birçok Fransızın kurallara halen uymaması.

İTALYA: Sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya’da ölü sayısı günde 600’ü aştı. 6 binin üzerinde insan İtalya’da koronavirüs salgınından hayatını kaybetti. Toplam 63 bin 900 koronavirüs vakası kaydedilen İtalya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı.

İSPANYA: İspanya’da bir yaşlı bakımevini dezenfekte için gelen askerler çok sayıda cesetle karşılaştı. Bu olay İspanya kamuoyunu derinden sarsmıştı. Hükümet, olayın tüm yönüyle soruşturulmasını istedi ve sorumluların ağır cezalara çarptırılacağı belirtildi.

AVUSTURYA: Avusturya’da toplam koronavirüs vakası 4 bin 476. 23 kişi öldü. 150 kişi hastanede ve bunun 16’sı yoğun bakımda tedavi görüyor. Şimdiye kadar 23 bin 429 kişi test edildi. Avusturya’da dışarı çıkmaya geniş sınırlamalar getirdi.