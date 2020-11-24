Avrupa’da genç yetenek avı sürüyor!

Beşiktaş Dış İlişkiler ve transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, devre arası ve yeni sezon için Avrupa turuna başladı. Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Belçika, Bosna Hersek, Kosova, Avusturya'da top koşturan yetenekli Türk futbolcularını tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattığını belirtti. 1 haftadır Almanya, Avusturya'da çalışmalar yaparak izlenimlerde bulunan Erdal Torunoğulları "Avrupada top koşturan Türk gençlerini yakından takip ediyorum. Scout ekibimizin de tespit ettiği futbolcuları da gözlemliyoruz. Amacımız yetenekli Türk futbolcularını layık oldukları yerlere taşımak ve ülkemizi temsil etmesi için destek olmak. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın gençlere önem veriyor. Özellikle Avrupa'da yetenekli Türk gençleri konusunda hep beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Siyah beyazlı kulübün yönetici Erdal Torunoğulları "Yurt dışından alacağımız bir çok oyuncuyu listemize aldık. Bunlardan Emir Ümit, Şahverdi Çetin, Eray Cömert Varda, Fikri Dani, Hixhret Rushti, Erkan Eyibil, Yusuf Demir, Muhammed Kiprit, Suat Bülbül, Ceyhun Cepnioğlu, Okan Altunkaya gibi listemizde toplam 75 oyuncu var.

Bunların hepsi tek tek takip edilip scout ekiplerimiz tarafından raporlanıyorlar" diye konuştu.