Avrupa’da 23 Nisan coşkusu

Almanya’nın Essen kentinde Ruhr Öğretmenler Derneği’nin her yıl düzenlediği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinliği, bu yıl Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci himayesinde yapıldı. Etkinlik öncesi Ruhr bölgesindeki 25 okuldan 40 öğrencinin katıldığı iki dilli okuma yarışmasında dereceye girenler, çeşitli hediyeler ve belgeyle ödüllendirildi. Etkinlikte çocuklar şiirler okuyup şarkılar söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ve velinin katıldığı programda, dilekler tutularak balonlar havaya uçuruldu. Essen Başkosolosu Şener Cebeci, Eğitim Ataşesi Fikret Arargüç ve Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanı Celal Aydemir, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı.







KARLSRUHE’DE MAKAM DEVRİ

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosluğu makamına ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Evren, Eğitim Ataşeliği makamına ilkokul 4. sınıf öğrencisi Cem Anıl Bulut oturdu. Ahmet Evren, bugünün çocuklarının, yarının büyükleri olarak gelecekte Almanya’da en iyi mevkilere gelip, kendi milli ve manevi değerlerini koruyarak hem Almanya’nın hem de Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Cem Anıl Bulut da gelecekte Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi insanlığa hizmet verecek buluşlar yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Eğitim Ataşesi Uğur Acar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

ATATÜRK’Ü ANLATTI

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heitersheim Belediye Başkanı Christoph Zachow, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocuklara devretti. Heitersheim Belediyesi’ndeki etkinliğe, Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri (TTKD) öğretmeni ve Bölge Koordinatörü Hasan Hüseyin Kaymaz, Türk Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep King ve Heitersheim Johanniter Lisesi 5-A sınıfı öğrencisi Reyhan Kalıncı katıldı. Kalıncı, Belediye Başkanı Zachow’a Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlattı. Daha sonra Başkanlık koltuğuna oturan Kalıncı, “Ben belediye başkanı olsaydım, öncelikle okulumuzun oyun alanının çeşitli oyun ve eğlence aletleriyle donatırdım, okulumuzun çevresine daha çok ağaç dikerdim. Böylece daha çok gölgelik ve oksijen sağlanmış olurdu. Diğer taraftan çocuklara yönelik daha çok oyun parkları yapardım” diye konuştu.



HEDİYELER VERİLDİ

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklar için Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı katılımla ödül töreni düzenlendi. Viyana Eğitim Müşaviri Yusuf Yıldız’ın organize ettiği ödüllü yarışmaya Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 27. Yasama Dönemi Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve yarışmada ödül kazanan çocukların aileleri katıldı. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurularak çalışmalarına başladığını belirten Ceyhun, bu yüzden 23 Nisan 1920’nin Türk milleti için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi. Ceyhun, Türkiye’nin geleceğini yeni nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü çocuklara armağan ettiğini anlattı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, ödül kazanan çocuklara hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Başkonsolosluk personeliyle Amsterdam’da Türk işçilerce yıllar önce yapılan ‘Atatürk Anıtını’ ziyaret ederek buraya çiçek koydu. Kuzey Makedonya’da, Uluslararası Maarif Okullarında, 23 Nisan kapsamında düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’ coşkuyla kutlandı.