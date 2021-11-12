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Avrupa yine kısmen kapanıyor!

#Avrupa-Almanya Koronavirüs#Robert Koch Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER
Avrupa yine kısmen kapanıyor

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre insidans değerinin 263 olduğu Almanya’da 2G kuralı giderek yaygınlaşıyor. Hollanda’da ise kısmi kısıtlamalar başlıyor. Avusturya’da insidans değerinin 1200 olduğu Oberösterreich bölgesinde pazartesiden itibaren aşı olmayanlara kısıtlamalar geliyor. Almanya’nın, kış tatillerinin en gözde tatil bölgesi olan Çekya ve Avusturya’yı yüksek riskli bölge ilan edeceği belirtildi.

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KIŞ dönemiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinde korona vaka sayıları ve insidans değerleri giderek yükseliyor. Almanya’da korona vaka sayısı ve özellikle insidans değeri son 10 gün içinde hızla yayıldı. Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de dolmaya başlaması nedeniyle özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar da daha sık gündeme gelmeye başladı. Berlin ve Saksonya eyaletlerinden sonra Bavyera da 2G kuralını hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre sadece aşı olanlar ile enfekte olup iyileşenler kapalı mekânlara girebilecek. “Hastaneler dolu ve sınırlarının sonundalar’ diyen Bavyera eylet başbakanı Markus Söder, koalisyon ortaklarıyla görüşerek 2G kuralının uygulanmasını önereceklerini açıkladı. Bu konuda öncü olan Saksonya’da eyalet genelinde kapalı mekânlarda 2G kuralı geçerli. Berlin’de işe pazartesi gününden itibaren restoran, tiyatro, sinema, cafe gibi kapalı mekânlara ancak aşı olanlarla, enfekte kaptıktan sonra iyileşenler girebilecek.

Avrupa yine kısmen kapanıyor
HOLLANDA’DA KISMİ KISITLAMALAR GELİYOR
Korona vaka sayılarının arttığı Hollanda’da da yarından itibaren kısmı kısıtlamalar uygulanacak. Buna göre hafta sonundan itibaren gastronomi işletmeleri saat 19.00’dan sonra kapanacak. Kısmi kısıtlamalar 3 hafta sürecek. Ayrıca Hollanda hükümeti, kültür ve spor etkinliklerinin yanı sıra gastronomide de 2G kuralının hayata geçirilmesini planlıyor. Öte yandan evde misafir ağırlamaya da kısıtlama geliyor. Buna göre evde en fazla 4 yabancı konuk ağırlanabilecek. Hollanda’da, sinema ve tiyatrolara ise aşı olanların yanı sıra negatif test ibraz edenler girebilecek.

AVUSTURYA’DA BÖGLESEL KISITLAMA
Avusturya’da ise korona salgının en çok etkili olduğu Oberösterreich eyalet bölgesi pazartesiden itibaren kısmi kısıtlamalara gidiyor. Kısıtlamalar aşı olmayanlara uygulanacak. Eyalet Başbakanı Thomas Stelzer, durumun dramatik olduğunu belirtirken, acil durumlar için 2020 yoğun bakım yatağı hazırlandığını kaydetti. Oberösterreich bölgesinde insidans değeri 1200 oldu. Bu eyaletin Avusturya geneline göre aşılama oranının en düşük olduğu eyalet olduğu söylendi. Oberösterreich 1.5 milyon nüfusuyla Avusturya’nın üçüncü büyük eyaleti.

 

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#Avrupa-Almanya Koronavirüs#Robert Koch Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER

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