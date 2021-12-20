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Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü ilk mezunlarını verdi

#Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü#Zafer Akıncı#İlk Mezular
Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü ilk mezunlarını verdi

Türkiye’de aile ve çocuk psikolojisi konularında, katıldığı televizyon programlarında kendine özgü tarzıyla verdiği tavsiyelerle geniş kitlelerce tanınan ve sevilen psikolojik danışman Zafer Akıncı, Almanya’nın Düsseldorf kentinde açtığı ‘Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü’nün mezuniyet törenine katıldı.

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KUZEY Ren Vestfalya eyaletinde çeşitli kentlerden gelen yaklaşık 40 katılımcıya 2 yıllık bir meslek eğitim programı ve yapılan sınavlardan sonra almaya hak kazandıkları sertifikaları, Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü Müdürü Zafer Akıncı tarafından takdim edildi. Sertifika töreni öncesi Zafer Akıncı, Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü’nü tanıttı, psikolojik danışmanlık ve meslekle ilgili bilgiler verdi. Enstitüden mezun olanlar psikolojik danışmanlık ve kişisel gelişim koçu olarak kendi iş yerlerini açabilecekler.

Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü ilk mezunlarını verdi
“HEDEFİM KENDİ DANIŞMANLIK BÜROMU AÇMAK”
Duisburg’da yaşayan ve Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü’nde psikolojik danışmanlık meslek eğitimi alan iş insanı Seher Gündüz, eğitimden çok memnun kaldığını belirterek şunları söyledi: “Uzun yıllar derneklerde çalıştım, ailelerle çocuklarla iç içe oldum. Psikolojiye de çok ilgim vardı, özellikle çocuk, aile ve eğitim psikolojisine. Bu alanda çok sorunlar olduğunu gördüm. Ailenin çok önemli olduğunu fark ettim. Eğitimin, çocuğun özellikle evde eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çalışmayı düşündüm, araştırdım, televizyonda da tesadüfen Zafer Akıncı‘yı görmüştüm. Bir şekilde ona ulaştım ve meslek eğitimi yapmaya karar verdim. Çok memnunum, hedefim, kendi danışmanlık büromu açmak ve ailelere yardımcı olmak. Aileleri özellikle boşanma aşamasına geldiklerinde bir arada tutabilmek ve çocuklarına nasıl eğitim verebileceklerini, psikolojik olarak nasıl davranmaları gerektiğini anlatmak istiyorum. Karı-koca ayrılıklarına çok şahit oldum, bu çocuklara genellikle çok kötü yansıyor. İstiyorum ki, bana gelsinler, ben onlara yardımcı olayım, hayatlarına dokunabileyim. Çocukların ruhunu dilini anlamak gerekiyor, karı-koca ilişkisi iyi olursa çocuklar da iyi olur.”
Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü ilk mezunlarını verdi

 

 

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#Avrupa Özel Psikoloji Enstitüsü#Zafer Akıncı#İlk Mezular

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