Avrupa içinde karantina kalkmalı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Maas, ARD televizyon kanalının Extra programına verdiği demeçte AB içinde karantina uygulamalarının kalkması gerektiğini söyledi. Bakan Maas, Avrupa içinde sınırların açılması durumunda bile sınırdan girişlerde birçok ülkede 14 günlük karantina uygulaması bulunduğunu hatırlattı ve pandemide olumlu gelişme sağlanması durumunda AB içinde karantina uygulamalarının kaldırılması konusunda Fransa’yla hemfikir olduklarını vurguladı.

ÇOK SORU PAKETİ VAR

Maas, “Karara bağlanması gereken çok soru paketi var. Sınır kontrollerinin kalkması bunun ilk adımı” dedi. Bakan Maas diğer adımları da AB müttefikleriyle görüşmeleri gerektiğini kaydetti. AB içinde sınırlarda korona kriziyle alınan önlemler sonucu birçok ülke yurtdışından gelenlere 14 günlük karantina uyguluyor. Almanya da, ister Alman vatandaşı olsun ister yabancı, yurtdışından gelenleri 14 günlük ev karantinasına tabi tutuyor. Almanya 15 Mayıs tarihinden itibaren komşusu Lüksemburg’a sınır kontrollerini kaldıracak. Avusturya, Fransa ve İsviçre için ise sınır kontrolleri gevşetiliyor. Bu üç ülkeye 15 Haziran’dan itibaren ise tüm sınır kontrollerinin kaldırılması planlanıyor. Bu nedenle Almanya’nın önümüzdeki günlerde komşu ülkelere karantina uygulamasını kaldırması bekleniyor.