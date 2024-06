Avrupa Futbol Şampiyonası’nın güvenliği Türk polisine emanet!

Haberin Devamı

ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in güvenliğin en önemli konu olduğunu vurgulaması, “Avrupa Futbol Şampiyonası’nı hem ülkemiz, hem de ülkemize gelen konuklarımız için güvenli bir turnuva yapacağız” demesiyle birlikte aylardır hazırlanılarak kurulan Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi (IPCC) güvenlikle ilgili her türlü bilginin toplandığı değerlendirmelerin yapıldığı bir karargâh gibi hizmet veriyor. IPCC- Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi’nde Alman ve diğer uluslardan polislerin yanı sıra, Türk polisler de görev yapıyor. Türkiye’den gelen 56 polis, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde Türk takımının, taraftarın ve turnuvanın güvenliği için, maç yapılan şehirlerde görev yapıyor. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul Neuss’ta hem IPCC’yi ziyaret etti, hem de Türk polislerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi (IPCC) Direktörü Oliver Strudthoff, Başkonsolos İzbul’u kapıda karşılayarak kendisine IPCC flama ve madalyonu takdim etti.

IPCC DİREKTÖRÜ STRUDTHOFF BAŞKONSOLOS İZBUL’A BİLGİ VERDİ

Karşılamanın ardında Oliver Strudthoff, dijital sunum eşliğinde Başkonsolos İzbul’a IPCC’nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Strudthoff merkezde çeşitli amaçlı 130 çalışma yerinin bulunduğunu ve vardiyalı olarak 600 kişinin görev yaptığını ifade etti. Eyalet ve federal polislerin yanı sıra Federal İstihbarat Dairesi, Siber Güvenlik Dairesi gibi federal güvenlik birimlerinden uzmanların da ekipte yer aldığını belirten Strudthoff, 200’ün üzerinde de, uluslararası güvenlik güçlerinin Neuss merkezli IPCC’de birlikte çalıştığını anlattı. Sunum sonrası IPCC merkezini gezen Başkonsolos İzbul’a IPCC Direktörü Oliver Strudthoff, EGM Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığı Spor Güvenliği Şube Müdürü Fatih Karadeniz eşlik etti, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi.

‘GÜVENLİK ORGANİZASYONUN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ’

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yoğun iş temposunda kendilerine zaman ayırıp kapsamlı bilgi veren IPCC Direktörü Oliver Strudthoff’a teşekkür ederek IPCC ziyaretiyle ilgili olarak, şunları söyledi: “Bu merkezde UEFA şampiyonasına katılan bütün ülkelerden seçilmiş nitelikli polis temsilcileri görev yapıyorlar. Ülkemizden de çok kıymetli Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ülkemiz delegasyon başkanı Volkan Bey’in başkanlığında çok kıymetli gurur duyduğumuz polis ekibiyle beraber görev yapıyor, kendilerine başarılar diliyorum. Güvenlik organizasyonun kesinlikle en önemli veçhelerinden biri, belki de en önemlisi çünkü güvenlik sağlanamadığı takdirde diğer bütün çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılması tabiatıyla mümkün değil. Bu ana kadar kayda değer herhangi bir sorun yaşanmamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun turnuvası sonuna kadar bu şekilde devam edeceğine güvenimiz tam. Bu merkezde bugün diğer milletlerle birlikte kıymetli polisimizin çalışmalarını da yakından görerek bundan kesinlikle bir kez daha emin oldum. Bu vesileyle Milli Takımımıza tekrar başarılar diliyoruz, sonuna kadar vatandaşlarımızla birlikte yanlarında olacağız, başka türlüsü zaten düşünülemez.”

TÜRK POLİSİ ALMANYA’DA 10 HAZİRAN’DA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye’den gelen özel bir polis birliği, şampiyonanın güvenliğini sağlamak üzere Almanya’da 10 Haziran 2024’te göreve başladı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla Almanya’da görevlendirilen polislerle ilgili koordinasyon, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Görevli polisler her gün güvenlikle ilgili tüm gelişmeler konusunda Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek’e rapor sunarak özellikle Milli Takım’ın müsabakalarıyla ilgili genel güvenlik stratejileri konusunda almış oldukları talimatlar çerçevesinde görev icra ediyorlar. Turnuvanın tüm güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede planlanarak uygulandığı Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi’nde, hem Alman makamları hem de katılımcı diğer ülke polisleri ile tüm koordinasyon ve iş birliği, bu merkezde EGM tarafından görevlendirilen Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak tarafından sağlanıyor.

7/24 GÖREV YAPIYOR

Sazak çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bu merkezde katılımcı 24 ülkenin polisleri temsil ediliyor biz de Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde bu temsili yerine getiriyoruz. Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı uzman spor güvenliği, çevik kuvvet ve güvenlik şube personelinden oluşan ekip, hem 7/24 esasına göre milli takımımızın korunmasına yönelik görev yapıyor, hem de taraftarlarımızın yoğun olarak bulunduğu havalimanı, metro ve tren istasyonları, şehirlerin merkezi noktaları ve taraftar toplanma alanlarında alınacak güvenlik tedbirlerinde aktif rol üstleniyor. Güvenlik tedbirleri konusunda hem Alman makamları ile hem diğer ülke polisleriyle üst düzeyde iş birliği yürütüyoruz. Uluslararası Polis İşbirliği Merkezinden Ankara ile her gün irtibat kurarak sayın Güvenlik Daire Başkanımızın da talimatlarını alarak buradaki güvenlik stratejilerini belirliyoruz. Bugüne kadar 2 maçımızı Dortmund’da tamamladık. Hem spor polisimiz hem de asayişle ilgili görev alacak polislerimiz şimdi Hamburg’da. Çekya ile oynayacağımız müsabakanın güvenlik tedbirlerine yönelik çalışmalarını yürütüyor. Taraftarlarımızın olduğu her noktada, milli takımımızın olduğu her noktada bizler Türk polisi olarak turnuvada güvenliği sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.”