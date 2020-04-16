‘Avrupa artık anladı’

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda konuşan von der Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu: “Kriz patlak verdiğinde kimse hazır değildi. İtalya’nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum. Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmek gerekir. Avrupa, kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı. Avrupa’nın artık dayanışma içinde ve birlikte hareket ediyor. Avrupalı olmaktan gurur duyuyorum. Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir. Kritik tıbbi malzemeler her yöne naklediliyor. İmkânı olan tüm üyeler birbirine destek olmaya başladı Avrupa’nın artık ‘farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini’ geride bırakmalı. Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var.”