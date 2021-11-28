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ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

#Almanya#Öğretmenler Günü#ATÖF
ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

Türkiye‘nin Öğretmenler Günü, sadece ülkemizde değil, Türkiye‘den göç alan ülkelerde de kutlanıyor. Almanya‘daki Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin çatı örgütü Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ile Hessen Türk Öğretmenler Derneği de (TÖDER-Hessen) sazlar eşliğinde Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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Batı Avrupa ülkelerindeki Türkiye kökenli göçmenlerin çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü öğretmekle görevli öğretmenlerin yılda bir de olsa bir araya gelmelerine vesile olan kutlamalar aynı zamanda geride kalan dönemin muhasebesinin yapıldığı, yaşanan zorlukların, geleceğe ilişkin görev ve taleplerin dile getirildiği bir platform olarak değerlendiriliyor. Almanya‘daki Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin çatı örgütü Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ile Hessen Türk Öğretmenler Derneği‘nin (TÖDER-Hessen) kutlama da böyle geçti. Frankfurt ve çevresinden öğretmenlerin saz ve mandolin, Frankfurt‘ta müzik eğitimini sürdüren genç piyanist Utku Asan‘ın da piyano eşliğindeki verdikleri dinletilerle müzikal zenginlik kattıkları kutlama Türk Alman Klübü‘nün (TDK) lokalinde gerçekleştirildi.

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

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ÖĞRETMENLER MARŞI OKUNDU
Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolu Erdem Tunçer ve Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran‘ın da katıldığı kutlamada Hessen‘in çeşitli kent ve kasabalarında görev yapan öğretmenlerle, emekli olduktan sonra da yaşamlarını bu bölgede sürdüren eğitimciler buluştu. Mandolin eşliğinde hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı, Öğretmenler Marşı ve Ankara‘nın Taşına Bak şarkılarıyla başlayan kutlamanın moderasyonunu TÖDER-Hessen Başkanı Zeynel Fırat gerçekleştirdi, öğretmenler adına konuşmayı da genç kuşak öğretmenlerden TÖDER-Hessen Başkan Yardımcısı ve TDK‘nın Başkanı Yadel Oktay Coşkun üstlendi.

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

‘HAYATIN HER ALANINDA VARIZ’
“Öğretmenlik mesleğinin yılda bir kez de olsa hatırlanmasından mutluluk verdiği“ni vurgulayan Oktay-Coşkun, göçün 60‘ıncı yılı dolayısıyla yoğun ve kapsamlı etkinliklere işaret ettikten sonra “Göçmen kökenliler olarak zor koşullara rağmen yaşadığımız toplumda önemli konumlara gelip, sorumluluklar üstlendik. Hayatın her alanında varız. Öğretmen olarak rol model olup, çocuklarımızın geleceğine ışık tutuyoruz. Bunu yaparken onların anadilleri Türkçemizi de geliştirmeleri için çaba harcıyoruz. Türkçenin Alman eğitim sisteminde seçmeli yabancı dil olarak yer alması için konunun paydaşlarıyla dayanışma içindeyiz“ dedi. ATÖF Başkanı Yücel Tuna da kısa selamlama konuşmasında öğretmenler örgütlenmesinde genç meslektaşların artık daha çok sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

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‘YILIN 365 GÜNÜ HAYATIMIZA DOKUNAN İNSANLAR’
Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğu, eğitimci bir aile ortamında yetiştiğini vurgulayan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de konuşmasında yurtdışında görev yapan öğretmenlerin, iki kültür arasında bocalama riski olan gençlerle ilgilenmek zorunda oldukları için Türkiye‘deki meslektaşlarına göre daha zor, çok daha özel koşullarla karşı karşıya olduklarına işaret etti. İçinde bulunduğumuz 2021‘in UNESCO tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak kutlandığını hatırlatan Tunçer, “Türkçe ve Türk kültürü öğretiminin yeni nesillerin ülkeleri ve kültürleriyle bağlarının korunması açısından sadece Almanya‘da değil, dünyanın genelinde de çok önemli“ olduğunu vurguladı ve “Burada öğretmenlerimize çok kritik roller düşüyor“ dedi. Öğretmenleri “Yılın 365 günü hayatımıza dokunan insanlar“ olarak tanımlayan ve “Öğretmenlik sadece bir meslek değildir. Bir öğretmen bir çocuğun hayatını tamamen deştirebilir“ dedi, tüm öğretmenleri büyük ozanımız Yunus Emre‘nin mirasından hareketle öğrencilerinin gönüllerine dokunması dileğinde bulundu.

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ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

ATÖF’den sazlı sözlü Öğretmenler Günü kutlaması

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#Almanya#Öğretmenler Günü#ATÖF

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