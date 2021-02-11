AstraZeneca/Oxford aşısı Almanya'da üretilecek

AstraZeneca, Avrupa’daki üretim tesislerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az koronavirüs aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu. AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya’da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı. AstraZeneca, koronavirüs aşısından ayda on milyonlarca doz yapabilen beş adede kadar 2 bin litrelik biyoreaktör oluşturmayı planlıyorlar. Ancak, yeni tesis önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete girmeyecek.

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, Avrupa’nın mevcut pandeminin zorluklarının üstesinden gelmesine büyük ölçüde yardımcı olacak dedi.