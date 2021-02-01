AstraZeneca 9 milyon doz daha verecek

BU durumda AB ülkeleri AstraZeneca’dan yılın ilk üç ayı içinde 40 milyon doz aşı almış olacak. Ancak bu miktar da tarafların daha önce vardığı anlaşmadaki rakamın çok altında. AstraZeneca’nın 9 milyon doz aşı göndereceğini Twitter hesabından paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının planlanandan bir hafta önce teslim edileceğini belirtti. AstraZeneca AB’ye daha fazla aşı dozu verebilmek için üretimini de artıracak. AB ile İngiliz/İsveç ortaklığı olan AstraZeneca arasında yılın ilk üç ayı içinde 80 milyon doz aşı anlaşması imzalanmıştı.

ZOR BİR SÜREÇ

Katıldığı bir televizyon programında ilkbahar aylarının aşı açısından zor bir süreç olacağını belirten Ursula von der Leyen, yaz sonuna kadar AB vatandaşı yetişkin nüfusun yüzde 70’inin aşısının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Von der Leyen, şimdiye kadar 12 milyon AB vatandaşının aşısının yapıldığını söylerken, bu rakamın üye ülkelerin açıkladığı sayı olduğunu kaydetti.