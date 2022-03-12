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BİLİNDİĞİ gibi Almanya ’da havadan, denizden ve karadan gerçekleştirilen nakliyat trafiğinde askeri amaçlı nakillere öncelik tanınıyor. Peki arabanız ve motosikletinizle otoyolda seyahat ederken askeri konvoya rastlamanız halinde, araç sürücüsü olarak nasıl davranmanız gerektiğini biliyor musunuz? Konvoyun Alman Ordusu’na ait olduğunu nasıl anlayacaksınız? Askeri konvoyu sollarken nelere dikkat etmelisiniz?

NASIL ANLAYACAKSINIZ?

Alman Ordusu’ndan verilen bilgiye göre, otoyollarda seyir halindeki Alman askeri araç konvoyunu, her bir araca sürücü tarafına takılan mavi flamalardan tanıyabilirsiniz. Konvoyun sonu ise, en arkadaki askeri araca takılan ve yanıp sönen sarı ışıktan veya uyarıcı nitelikteki tabeladan belli oluyor. Konvoyu sonundaki askeri aracı ayrıca yeşil flamasından, sarı ikaz lambasından tanıyabilirsiniz. Konvoy halinde seyrederken mavi çakarlı lambası açık olan son askeri aracın arkasına bir uyarı levhası da takıldığı görülebilir.

Alman Otomobil Kulübü ADAC yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Alman Ordusu’na ait araçların konvoy halindeki seyrine ilişkin belirlenen kurallara kurtarma ekiplerinin de uyması gerektiği belirtilirken, polis araçlarından oluşan konvoylarda ise araçlara flama takılmadığına işaret edildi.

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Askeri konvoyun tek bir araç olarak algılanması gerektiğine işaret eden ADAC yetkilileri, askeri araçların konvoy halinde seyrenin trafik güvenliği açısından bir sakınca veya tehlike oluşturmadıklarını kaydediyor. Örneğin kavşakta, konvoydaki ilk araçlar yeşil ışıkta yoluna devam ederken lambanın kırmızıya dönmesi halinde bile, geride kalan askeri konvoy geçiş üstünlüğüne sahip. Bu durumda diğer otomobil sürücülerinin yeşil ışıkta bile askeri konvoya öncelik tanımaları gerekiyor. Askeri konvoya tanınan geçiş üstünlüğü, lambalı veya lambasız tüm kavşaklar, döner kavşaklar, yaya geçitleri ve otoban girişleri için de geçerli.Konvoy halindeki askeri araçları sollamak, trafik kuralları açısından yasak değil. Örneğin konvoydaki iki askeri araç arasındaki mesafe 100 metre ve daha fazla ise, sivil araçlar iki askeri araç arasındaki boşluğu kullanıp konvoyu hızla sollayabilirler. Askeri araçlar arasında boşluk yoksa, o zaman askeri konvoy tek araçmış gibi, bir defada sollanmalıdır, iki araç arasına girmeye çalışılmamalıdır. Çok şeritli yollarda veya otobanlarda askeri konvoyu sollamak daha rahat ve güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Trafik yönetmeliği, askeri konvoyların uzunluğu konusunda bir sınırlama getirmiyor. Geçerli olan kural şu: Gerek kurtarma ekipleri gerekse kolluk kuvvetleri veya Alman Ordusu’na ait askeri birimlerin görev amaçlı seyirlerinde 15 araçtan fazla olmaları halinde, konvoy oluşturmaları gerekiyor.

MART AYINDA NELER DEĞİŞECEK?

ALMANYA’da bu ay bizleri yine bir dizi yenilikler ve değişiklikler bekliyor. Örneğin koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük hayatımıza getirilen kısıtlamalar tek tek kaldırılıyor. Sizler için değişiklikleri araştırdık ve derledik.

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VERGİSİZ KORONA PRİMİ

Almanya’da işverenler, bu ayın sonuna kadar çalışanlarına ödedikleri korona primi için vergi muafiyetinden yararlanabilecekler. 31 Mart tarihine kadar geçerli kalacak olan bu uygulamaya göre, işveren tarafından eleman başına 1.500 euroya kadar ayrılan korona prim ödeneği vergiden muaf olacak. Sigortaya tabi çalışan personele ayrılan prim ödeneği defaten ödeneceği gibi, taksit taksit olarak da banka hesabına işveren tarafından havale edilebilecek.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI KALKIYOR

Çağımızın salgın hastalık kaynağı koronvirüse karşı aşılı olanlar ile virüse bağlı hastalığı atlatanlara, kişi sayısında sınırlandırma olmadan özel düzenlenen etkinliklerde bir araya gelmelerine izin verildi bile. Bu ay ayrıca perakende satış yerlerine girmek için konulan ve ‘2G’ olarak tabir edilen aşılı ve hastalığı atlatmış olma koşulu da ülke genelinde kalkıyor. Bazı eyaletler bu kısıtlamayı daha önce kaldırmıştı. Ancak yine de perakende alanlarında tıbbi maske takma zorunluluğu devam edeceği gelen bilgiler arasında. 4 Mart tarihinden itibaren ise gastronomi sektörü ve otellerde gecelemek için ‘3G’ kuralı geçerli olacak, diğer bir ifadeyle tazeleme aşısı yaptırmamış olanlar ile güncel tarihli antigen testi negatif olan aşısızlar da, restoranlara gidebilecek ve otellerde konaklayabilecekler.

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KONSER VE MAÇLARA İZİN

Geniş katılımlı konser veya futbol karşılaşmalarında da 3G kuralı geçerli olacak. Diskotek ve kulüpler sadece ‘2G artı’ yani diğer bir ifadeyle 3 doz tazeleme aşısı yaptırmış olanlar ile negatif test sonucu ibraz eden çifte aşılılar ile iyileşmiş olanlar müşteri olarak mekânlarında kabul edebilecekler. İç mekânlarda, müşteri sayısı kişi kapasite sayısının yüzde 60’ını geçmeyecek. Bu sayı 6 bin kişi ile sınırlandırılacak. Söz konusu mekânların dış bölümlerinde ise azami müşteri kapasitesinin yüzde 75’i oranında insanlar bulunabilecek.

Almanya, koronavirüsün Omikron varyantının hâkim olduğu ülkeler, bu ay riskli bölge olmaktan çıkarıyor. Bu ülkelerde Almanya dönüş yapanlar için kayıt ve karantina zorunluluğu kaldırılıyor. Riskli statüsünde bulunan ülkelerden dönen 12 yaşına kadar olan çocuklar için de karantina uygulaması olmayacak artık. Riskli ülkelerden Almanya’ya dönmek isteyen aşısız olanlar, negatif antigen test sonucu ibraz etmekle yükümlü olmaya devam edecek.

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HOMEOFFICE ZORUNLULUĞU KALKIYOR

20 Mart tarihinden itibaren ise, gündelik hayatımızı kısıtlayan bazı sert önlemler de kalkacak. Sadece alışverişte veya toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu gibi hafif önlemler kalacak. Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bünyesi zayıf olan insanları korumak amacıyla huzurevi ve hastane gibi ortamlarda koronavirüs testi veya aşılı olma zorunluluğu bu aydan sonra da devam edebilir. Evden çalışma imkânı olarak bilinen homeoffice uygulaması için getirilen zorunluluk da mart ayı itibariyle tarihe karışıyor. İşverenler, personelin ev yerine işyerinde çalışmalarını isteyebilecekler.

DEVAM EDECEK: Yeni Organ Bağış Yasası hangi kolaylıkları getiriyor?