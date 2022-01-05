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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Aşıya karşı değilim ama...’

#Almanya Aşı#Hans Georg Maassen#AVRUPADAN HABERLER
‘Aşıya karşı değilim ama...’

Yayınladığı video nedeniyle aşı karşıtı olmakla suçlanan ve partisi CDU’dan atılması gündeme gelen Hans Georg Maassen, aşıya karşı olmadığını, ancak aşı yaptırmak istemeyenlerin de ifade özgürlüğü olduğunu söyledi.

 

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MAASSEN, “mRNA aşılarının yan etkilerinden ciddi şekilde endişe duyan bir profesörün videosunu yayınladığımda, temel ifade özgürlüğü hakkımı kullanıyorum. Aşı olan ve güçlendirici üçüncü aşı yaptıran herkesi anlayabilirim. Ancak devlet aşısızların endişelerini ciddiye almakla yükümlüdür” dedi. Anayasayı Koruma Teşkilatı eski Başkanı Maassen, aşılara şüphe duymasıyla ilgili açıklamalarına çocukluğunda yaşadığı olumsuz tecrübeleri gerekçe gösterdi: “Hayatımda iki kez aşı nedeniyle mağduriyet yaşadım. İlk vaka beş yaşındaydı. Bir aşıdan kısa bir süre sonra hastaneye gitmem ve acil bir operasyon geçirmem gerekiyordu. Benzer sorunu ikinci kez yaşadığımda bir yaş daha büyüktüm.”
Partiden uzaklaştırılmasına yönelik talepleri düşünce özgürlüğüne ve parti içi demokrasiye saldırı olarak gördüğünü belirten Maassen, aşının yasaklanmanı istemediğini ifade etti. Schleswig-Holstein eyaleti Eğitim Bakanı Karin Prien, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Maassen’in partiden atılmasını istemişti.

 

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