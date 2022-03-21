Aşırı sağcılar Ukrayna’da talim yapmak istiyor

Haberin Devamı

AŞIRI görüşlere sahip kişilerin silah konusunda eğitim almalarını veya savaş deneyimi kazanmalarını engellemek isteyen İçişleri Bakanlığı, savaş bölgesine gidecek şüpheli durumdaki aşırı sağcıların sayısı az olsa da olayın ciddiye alındığını belirtti. Şimdiye kadar Federal Polis Teşkilatı’nın 10’dan neonazinin ülkeyi terk etmesini engellediği açıklandı. İçişleri Bakanlığı’na göre, 12 aşırı sağcı da Ukrayna’ya gittikten sonra Almanya’ya geri döndü. Geri dönenlerin çatışmalara katılıp katılmadıkları ise henüz bilinmiyor. Federal hükümet, şu anda aşırı sağcıların daha katı düzenlemelerle silahlara erişmesini zorlaştırmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ‘silahsızlandırma’ planlarını da içeren aşırı sağcılığa karşı bir eylem planı sunmuştu.