Aşırı sağcı üsteğmen hakim karşısında!

FRANCO A. 2017 yılında Viyana’da silahla yakalanmış ve yapılan aramada ordudan çaldığı mühimmat bulunmuştu. Savıclık aşırı sağcı eski ordu görevlisi hakkında eylem hazırlığı, silah ve patlayıcı madde yasasına muhalefet, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarıyla dava açtı. Federal Başsavcı ayrıca, Franco A.’nın aşırı sağcı dünya görüşüne sahip olduğuna da dikkat çekti. Duruşmanın haziran sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlk duruşmada zanlı Franco A. suçlamaları reddetti ve hiçbir kişiye yönelik eylem planı yapmadığını söylerken, aşırı sağcı olmadığını kaydetti. Zanlının avukatı Moritz Schmitt-Fricke “Hızlı bir dava süreci olmasını bekliyoruz. Kamuoyunda bir cadı avı yürütüldü. Müvekkilim mülteci kıyafetleri giymiş. Bunda ceza unsuru göremiyorum” dedi. Franco A.’nın yaptığı eylemleri mültecilerin üzerine yıkmak için mülteci kıyafetleri giyidi ortaya çıkmıştı.

