Aşırı sağcı çeteye baskın! Silahlı ayaklanma başlatacaklarmış

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BERSERKER-CLAN adlı neonazi grubun üyelerine yönelik yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi. Toplamda 14 mekânda yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alınırken bilgisayar ve cep telefonu gibi çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Baskına aralarında özel timin de yer aldığı 130 polis katıldı. Savcılık 15 zanlı hakkında terör örgütü kurma veya terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

‘BERSERKER CLAN’ ÖRGÜTÜ

Ana zanlının Berlin’de yaşadığı ve onun liderliğinde, şüphelilerin ‘Berserker Clan’ adlı aşırı sağcı bir örgütte bir araya geldikleri belirtildi. Güvenlik birimleri zanlıların kendi aralarında kurdukları mesajla iletişim grubunda silahlı ayaklanma başlatılacak X-Günü’nden (Tag-X) bahsettikleri iddialar arasında yer alıyor. Örgüt üyelerinin ayrıca ateşli silahlar tedarik etme üzerine iletişim kurdukları da kaydedildi.