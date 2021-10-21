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Aşırı sağcı çeteye baskın! Silahlı ayaklanma başlatacaklarmış

#Schleswig-Holstein Baden-Württemberg Hessen#BERSERKER-CLAN#X-Günü Tag-X
Aşırı sağcı çeteye baskın Silahlı ayaklanma başlatacaklarmış

Almanya’da Federal Başsavcılık ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesi tarafından silahlı örgüt kurma girişimindeki neonazilere yönelik yapılan soruşturma kapsamında baskınlar düzenlendi. Baskınlar Berlin’in yanı sıra Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

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BERSERKER-CLAN adlı neonazi grubun üyelerine yönelik yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi. Toplamda 14 mekânda yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alınırken bilgisayar ve cep telefonu gibi çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Baskına aralarında özel timin de yer aldığı 130 polis katıldı. Savcılık 15 zanlı hakkında terör örgütü kurma veya terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

‘BERSERKER CLAN’ ÖRGÜTÜ
Ana zanlının Berlin’de yaşadığı ve onun liderliğinde, şüphelilerin ‘Berserker Clan’ adlı aşırı sağcı bir örgütte bir araya geldikleri belirtildi. Güvenlik birimleri zanlıların kendi aralarında kurdukları mesajla iletişim grubunda silahlı ayaklanma başlatılacak X-Günü’nden (Tag-X) bahsettikleri iddialar arasında yer alıyor. Örgüt üyelerinin ayrıca ateşli silahlar tedarik etme üzerine iletişim kurdukları da kaydedildi.

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#Schleswig-Holstein Baden-Württemberg Hessen#BERSERKER-CLAN#X-Günü Tag-X

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