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‘Aşılar zorunlu olmalı’

#Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD)#Koronavirüs Aşı#AVRUPADAN HABERLER
‘Aşılar zorunlu olmalı’

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede tek çarenin aşılanma olduğunu söyledi. Nüfusun yüzde 90’ının komple aşı olması durumunda bile Omikron varyantlı virüsle başa çıkılamayacağını söyleyen Lauterbach, aşıların zorunlu olması gerektiğini belirtti.

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ARD televizyonundaki ‘Anne Will’ programına konuk olan Prof. Dr. Lauterbach, eldeki aşıların yeni varyantlara karşı tam etkili olmadığını vurgulayarak, iki aşı olanların Omikron varyantına karşı sadece yüzde 35 dolayında koruma altında olduğuna dikkati çekti. “Şu an ‘Booster’ aşıları ile Delta dalgasını atlatmaya uğraş veriyoruz. Bu aşıların Omikron varyantına karşı da düşünülenden daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Üçüncü güçlendirici aşılar, yeni varyanta karşı yüzde 75 dolayında koruma sağlıyor” diyen Lauterbach, nisan ve mayıs aylarında Omikron’a uyarlanmış aşıların gelmesinin beklendiğini söyledi. Toplumda büyük tartışmaya neden olan genel anlamdaki aşı zorunluluğu sorusuna ise, “Son derece gerekli” diye cevap veren Lauterbach, sadece sağlık çalışanlarının değil, mümkün olduğunca herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

 

 

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