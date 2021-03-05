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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.03.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Aşılamadaki gecikme ölümlere mal oldu

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Aşılamadaki gecikme ölümlere mal oldu

Almanya’da siyasetçiler, salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaların hayat kurtardığını söylerken, uzmanlar, aşılamadaki gecikmenin insan canına mal olduğuna ve çocuklarda artan psikolojik rahatsızlıklara dikkat çekti.

ALMANYA’da bir ekonomi uzmanı aşılamanın geç başlaması ve yetersiz aşı nedeniyle 27 bin kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Alman Ekonomist Prof. Paul Welpens, hesaplamalarına göre aşının zamanında tedarik edilememesi ve aşılamanın yapılamaması nedeniyle birçok insanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Welpens ayrıca aşılamadaki amatörce planlamadan dolayı da gecikme yaşanması nedeniyle hastalıkların da önlenemediğini söyledi. Ünlü tıp doktorlarından Prof. Volker Ragosch ise gençler ve çocuklar arasındaki artan psikolojik rahatsızlığa dikkat çekti. Rogosch bunun kalıcı yan etkilerinin olacağını ve ölümlerin de artabileceğini ifade etti.

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