‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’

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FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, salgının yayılmasını engellemek için sosyal temasın daha da azaltılmasını öngören bir takım sert tedbir kararları alınacağını söyledi: “Ne yazık ki, karşımıza çıkan ağır dalgaya karşı koymak için sıkılaştırma gerekli olacak. Zirvede özellikle aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalarla ilgili öneriler sunulacak. Onlara, kısa veya orta vadede temas kısıtlamalarının kaldırılacağı sözünü veremeyiz. Aşı olmayanları yoğun bakıma gitmekten kurtarmak istiyoruz. Bu kişilerin bir an önce en az bir doz aşı yaptırmalarını öneriyorum. Daha önce de aşının 18 yaş üstündekilere zorunlu olmasından yanaydım. Bu yönde öneriler hazırladım. Aşı zorunluğu bir an önce gelmeli, bürokrasiye takılmamalı. Ayrıca aşı veri bankasına gerek olmadığını düşünüyorum.”

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KARANTİNA SÜRESİ KISALABİLİR

Zirvede alınacak kararlardan biri de karantina süresinin kısaltılması olacak. Sağlık Bakanı Lauterbach bu konuda bilimsel verilerin baz alınarak sürenin belirleneceğini kaydetti. Araştırmaların, virüsün vücutta yayıldığı aşama ve bulaşıcı olduğu aşama dahil olmak üzere üretim sürecinin Omikron varyantında çok daha kısa olduğunu gösterdiğini belirten Lauterbach, “Böylece herhangi bir risk almadan karantina süresini bir dereceye kadar kısaltabiliriz” dedi.

Ülke genelinde sert önlemler alınması gündeme gelirken, bazı eyaletler de kendi tedbirlerini sertleştirdi. Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinden sonra en sert tedbir kararlarından birini Hamburg eyaleti aldı. Hamburg Senatosu, eyalet çapında aşılılara ve iyileşenlere de iç mekâna girerken test zorunluluğu getirdi. Buna göre pazartesiden itibaren ‘2G Plus’ adı verilen kural gereği aşılılar ve iyileşenler kafe, restoran, kültür etkinlikleri ve spor salonlarına girerken test ibraz etmek zorunda. Ancak perakende ticareti yapılan dükkân ve mağazalar ile eczane ve süpermarketlere girişte test istenmeyecek. Ülke çapında alınan kararlar doğrultusunda buralara sadece aşılılar ve iyileşenler girebiliyor.Berlin eyaleti de gelecek haftadan itibaren toplu taşıma araçları ve iç mekânlarda ‘FFP2’ maskesi kullanılmasını zorunlu hale getirmek istiyor. Mavi renkteki ameliyat maskeleriyle otobüs ve metroya binilmesine izin verilmeyecek.