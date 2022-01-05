‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Kritik görüşme İşte ilk görüntülerKritik görüşme! İşte ilk görüntüler#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’

#Karl Lauterbach#AVRUPADAN HABERLER#Koronavirüs Omikron
‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’

Almanya’da koronavirüs vaka sayıları ve özellikle de yeni Omikron varyantı giderek yayılırken, sert tedbirler de gündeme gelmeye başladı. Cuma günü federal hükümet ile eyaletler arasında yapılacak korona zirvesinde daha sıkı tedbirler alınması bekleniyor.

Haberin Devamı

FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, salgının yayılmasını engellemek için sosyal temasın daha da azaltılmasını öngören bir takım sert tedbir kararları alınacağını söyledi: “Ne yazık ki, karşımıza çıkan ağır dalgaya karşı koymak için sıkılaştırma gerekli olacak. Zirvede özellikle aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalarla ilgili öneriler sunulacak. Onlara, kısa veya orta vadede temas kısıtlamalarının kaldırılacağı sözünü veremeyiz. Aşı olmayanları yoğun bakıma gitmekten kurtarmak istiyoruz. Bu kişilerin bir an önce en az bir doz aşı yaptırmalarını öneriyorum. Daha önce de aşının 18 yaş üstündekilere zorunlu olmasından yanaydım. Bu yönde öneriler hazırladım. Aşı zorunluğu bir an önce gelmeli, bürokrasiye takılmamalı. Ayrıca aşı veri bankasına gerek olmadığını düşünüyorum.”

Haberin Devamı

KARANTİNA SÜRESİ KISALABİLİR
Zirvede alınacak kararlardan biri de karantina süresinin kısaltılması olacak. Sağlık Bakanı Lauterbach bu konuda bilimsel verilerin baz alınarak sürenin belirleneceğini kaydetti. Araştırmaların, virüsün vücutta yayıldığı aşama ve bulaşıcı olduğu aşama dahil olmak üzere üretim sürecinin Omikron varyantında çok daha kısa olduğunu gösterdiğini belirten Lauterbach, “Böylece herhangi bir risk almadan karantina süresini bir dereceye kadar kısaltabiliriz” dedi.

‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’
AŞI DA OLSAN TEST ŞART
Ülke genelinde sert önlemler alınması gündeme gelirken, bazı eyaletler de kendi tedbirlerini sertleştirdi. Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinden sonra en sert tedbir kararlarından birini Hamburg eyaleti aldı. Hamburg Senatosu, eyalet çapında aşılılara ve iyileşenlere de iç mekâna girerken test zorunluluğu getirdi. Buna göre pazartesiden itibaren ‘2G Plus’ adı verilen kural gereği aşılılar ve iyileşenler kafe, restoran, kültür etkinlikleri ve spor salonlarına girerken test ibraz etmek zorunda. Ancak perakende ticareti yapılan dükkân ve mağazalar ile eczane ve süpermarketlere girişte test istenmeyecek. Ülke çapında alınan kararlar doğrultusunda buralara sadece aşılılar ve iyileşenler girebiliyor.
‘Aşı zorunluluğu için öneriler hazırladım’
Berlin eyaleti de gelecek haftadan itibaren toplu taşıma araçları ve iç mekânlarda ‘FFP2’ maskesi kullanılmasını zorunlu hale getirmek istiyor. Mavi renkteki ameliyat maskeleriyle otobüs ve metroya binilmesine izin verilmeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karl Lauterbach#AVRUPADAN HABERLER#Koronavirüs Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch