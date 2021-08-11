Aşı yerine tuzlu su enjekte etti

OLAYLA ilgili ilk skandal nisan ayında patlak vermiş, o zamanki araştırmalara göre söz konusu hemşire aşı ampullerinden birini kaza sonucu kırdığı ve bu nedenle işten kovulma korkusuyla sadece 6 kişiye 21 Nisan tarihinde aşı yerine tuzlu su enjekte ettiğini söylemişti. Friesland İdari Dairesi Başkanı Sven Ambrosy tarafından verilen yeni bilgiye göre ise işine o zamanlar derhal son verildiği belirtilen hemşirenin daha sonra hakkında yapılan soruşturmalarda şiddetli bir aşı karşıtı olduğu, bu nedenle aşılama işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi doğdu. Söz konusu tarihlerde aşı olan bazı kişiler üzerinde yapılan deneme taramasında ise aşıya rağmen antikor üretimi olmadığı saptandı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, vatandaşlara tuzlu su çözeltisi enjekte eden hemşirenin sosyal medya hesaplarından aşı karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Polis yetkilisi Peter Beer tarafından verilen bilgiye göre bazı şahitlerin ifadelerinde de sahte aşıya maruz kalan kişi sayısının itiraf edilenden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Sahte aşı yapılan kişiler arasında çok sayıda eğitim görevlisi ve sağlık çalışanın da bulunduğu belirtildi.