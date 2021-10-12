Aşı olmayan bakanlardan test istedi

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KONUYLA ilgili karar alan Bavyera hükümeti, Bakanlar Kurulu’nda da geçerli olmak üzere tüm siyasi etkinliklere ‘3G’ kuralı getirdi. Buna göre meclis toplantılarında da geçerli olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve diğer tüm görevliler ‘3G’ kuralına uygun olarak komple aşı olmak ya da her toplantından önce 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. Alınan karar doğrultusunda hükümet ve meclis tarafından düzenlenen basın toplantılarında da 3G kuralı aranacak. Başbakan Söder’in girişimiyle alınan yeni kararın aşı olmaya yanaşmayan hükümet ortağı Hür Seçmenler Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger’i ikna etmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Bavyera’da ‘3G’ kuralı yaşamın hemen hemen tüm alanlarında uygulanıyor.