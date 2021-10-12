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HABERLERAvrupa Haberleri

Aşı olmayan bakanlardan test istedi

#Markus Söder#PCR #3G
Aşı olmayan bakanlardan test istedi

Bavyera Başbakanı Markus Söder, aşı olmayan bakanlardan kabine toplantısına katılmadan önce PCR testi yaptırmasını istedi. Aşı karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger (Hür Seçmenler) Bakanlar Kurulu toplantısı için test yaptırmak zorunda.

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KONUYLA ilgili karar alan Bavyera hükümeti, Bakanlar Kurulu’nda da geçerli olmak üzere tüm siyasi etkinliklere ‘3G’ kuralı getirdi. Buna göre meclis toplantılarında da geçerli olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve diğer tüm görevliler ‘3G’ kuralına uygun olarak komple aşı olmak ya da her toplantından önce 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. Alınan karar doğrultusunda hükümet ve meclis tarafından düzenlenen basın toplantılarında da 3G kuralı aranacak. Başbakan Söder’in girişimiyle alınan yeni kararın aşı olmaya yanaşmayan hükümet ortağı Hür Seçmenler Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger’i ikna etmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Bavyera’da ‘3G’ kuralı yaşamın hemen hemen tüm alanlarında uygulanıyor.

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#Markus Söder#PCR #3G