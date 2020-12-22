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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: biontech.de
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Aşı nakliyatı yarın başlıyor

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Aşı nakliyatı yarın başlıyor
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Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu’nun BioNTech ve Pfizer aşısına onay vermesi üzerine aşı nakliyatı yarın başlıyor.

BIONTECH CFO’su Sean Marett, yarın doz aşıları AB ülkelerine nakliyata başlayacaklarını açıkladı. Marett aşıların Belçika’daki Puurs’ta depolandığını ve buradan dağıtılacağını kaydetti. İsteyen AB ülkelerine 5 gün içinde teslim edileceğini aktaran Marett, yıl sonuna kadar 26 AB ülkesine 12.5 milyon doz aşı göndereceklerini kaydetti. BioNTech, geliştirilen Kovid-19 aşısının, AB’de ‘Comirnaty’ adı altında pazarlanacağını da duyurdu.

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