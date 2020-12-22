Aşı nakliyatı yarın başlıyor

BIONTECH CFO’su Sean Marett, yarın doz aşıları AB ülkelerine nakliyata başlayacaklarını açıkladı. Marett aşıların Belçika’daki Puurs’ta depolandığını ve buradan dağıtılacağını kaydetti. İsteyen AB ülkelerine 5 gün içinde teslim edileceğini aktaran Marett, yıl sonuna kadar 26 AB ülkesine 12.5 milyon doz aşı göndereceklerini kaydetti. BioNTech, geliştirilen Kovid-19 aşısının, AB’de ‘Comirnaty’ adı altında pazarlanacağını da duyurdu.