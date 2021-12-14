Aşı karşıtlarına ceza

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Gözaltına alındıktan hemen bir gün sonra hâkim karşısına çıkarılan 27 yaşındaki bir saldırgan, polise yumruk attığının sabit görüldüğü belirtilerek 8 ay hapis cezası aldı. Yere düşen bir polis memurunu tekmelediği belirtilen 28 yaşındaki başka bir saldırganın ise 6 aya mahkûm olduğu ifade edildi. Söz konusu zanlıların cezaları tecil edilirken, 30 ve 34 yaşlarındaki iki kundaklama zanlısının ise tutuklu olarak yargılanacağı duyuruldu. Tutuklu zanlıların gösteriler esnasında polis otosunu ateşe vermeye çalıştıkları kaydedildi.