MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAşı karşıtları Kahramanlar Meydanı'nda toplandı
GeriAvrupa Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanı'nda toplandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 01:51 | Son Güncelleme:

Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanı'nda toplandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanı'nda toplandı
Abone Olgoogle-news

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

ÜLKENİN farklı bölgelerinden başkente gelen göstericiler, farklı gruplar halinde şehrin çeşitli noktalarından yürüyerek, Kahramanlar Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, ‘Zorunlu aşıya hayır’, ‘Bize neden yalan söylüyorsunuz?’ ‘Aşı diktasına hayır’, ‘(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli’ yazılı pankartlar açtı. Hükümetin bir kez daha ülke genelinde sert kısıtlamaların uygulanacağını açıklaması üzerine düzenlenen gösteride yapılan konuşmalarda, iktidarın aldığı kararlara tepki gösterildi. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin sonlandırılması talebinde bulunan konuşmacılar, iktidarın toplumu korkutarak zorunlu aşıya zemin hazırlamaya çalıştığını iddia etti. Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsizlik ve fakirliğin arttığına işaret eden konuşmacılar, dijital platformlarda düzenlenen test ve zorunlu aşı karşıtı imza kampanyalarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanında toplandı

ÜÇÜNCÜ KAPANMA ÜÇ HAFTA SÜRECEK
Polisin yerel şarkıcıların da sahneye çıktığı gösterinin sonlandırılmasını istemesi üzerine, protestocular bu karara tepki gösterdi. Daha sonra polis ve protestocular arasında süren pazarlık sonucunda göstericilerin sessiz yürüyüş yapmalarına izin verildi.
Avusturya’da hükümet, 26 Aralık’tan geçerli olmak koşuluyla bir kez daha alışveriş, kişisel bakım merkezleri ve okulların 3 hafta süreliğine kapatılacağını duyurmuştu. Alınan kararla ülkede 3’üncü kez sıkı karantina önlemleri hayata geçirilmiş olacak. Virüsün ilk görüldüğü mart ayında karantina kararı alan hükümet, sonbaharda vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ikinci karantina kararını 17 Kasım-6 Aralık’ta uygulamıştı.

Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanında toplandı

Aşı karşıtları Kahramanlar Meydanında toplandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle