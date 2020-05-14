Aşı izni yıl sonunda bekleniyor

MANNHEIMER Morgen gazetesine konuşan aşı izninden yetkili olan Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Klaus Cichutek, sonbaharda aşının güvenliği ve etkisini incelemeye başlayacaklarını kaydetti ve “Ben Almanya’da klinik araştırma için üç aşı adayı daha bekliyorum. Eğer bu klinik araştırmalarının hepsi olumlu sonuçlanırsa, yıl sonu veya yeni yıl başı aşı iznini konuşuruz” dedi. Prof. Cichutek pandemiyi durdurmak için başka ilaçları da araştırmaya devam edeceklerini vurguladı. Almanya’da aşı adaylarının başında ilk klinik test iznini alan Türk bilim insanı Dr. Uğur Şahin ve onkolog eşi Özlem Türeci’nin başında olduğu biyoyeknoloji firması BioNTech geliyor. YENİ VAKA ARTTI

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da bir günde yeni vaka sayısı 933 arttı ve toplam 172 bin 239’a çıktı. Ölenlerin sayısı ise 89 artarak, 7 bin 723’e yükseldi. Bir gün önce yeni vaka sayısı 798, ölü sayısı ise 101 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısı yükselirken virüsün bulaşma değeri yeniden kritik katsayı olan 1’in altına düştü ve 0.81 oldu. Kaysayının 1’in altında seyretmesi bir hastanın virüsü bir kişiye daha bulaştıramadığı anlamına geliyor.