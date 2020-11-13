Arif Taşdelen’den Bavyera İçişleri Bakanı’na mektup: Camilerimizi koruyun

NÜRNBERG yakınlarındaki Dietenhof kasabasında faaliyet gösteren Sultan Ahmet Camisi’ne gönderilen tehdit mektuplarının ardından, Almanya’da gittikçe artan İslam karşıtlığına ve tehditlere karşı duyarsız kalmayan Bavyera milletvekili SPD’li Arif Taşdelen, saldırıları kınadığını belirterek Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann’a bir mektup gönderdi. Taşdelen, Bavyera’daki camilerin hemen hepsine tehdit mektupları gönderildiğini söyleyerek camilerin özel korumaya alınmasını istedi. Taşdelen mektubunda şu satırlara yer verdi:

HER CAMİDE POLİS DEVRİYESİ GEZMELİ

“Geçtiğimiz birkaç gün içersinde, Nürnberg ve çevresindeki İslami cemaatlere yönelik saldırılar karşısında polis ne yapmıştır? Tehditlere karşı durumu yeniden gözden geçirin. Adli soruşturmanın sonuçlarını beklemekteyim. Faillerin hızlı bir şekilde bulunması ve tutuklanması gerekir.” Taşdelen, mektubun devamında tüm camilerde, her gün polis devriyesinin gezmesi gerektiğinin altını çizerek, önemli İslami bayramlarda ve Cuma namazlarında bütün camilerin korunma altına alınmasını talep etti ve Bavyera İçişleri Bakanı’ndan tüm Müslümanlar adına sizden bunu sağlamanızı rica ediyorum sözlerine yer verdi.