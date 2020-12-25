MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerAvrupa HaberleriKutlamalara erken baÅŸlayan motosikletçi yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±
GeriAvrupa Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletçi yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Avrupa
Göksel DivarcÄ±
Haber GiriÅŸ: 25.12.2020 - 11:12 | Son GÃ¼ncelleme:

Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletçi yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletçi yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±
Abone Olgoogle-news

SuperBike'Ä±n Brezilya ayaÄŸÄ±nda ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±. Åžampiyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Andre Verissimo, yarÄ±ÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek motosikletinin hÄ±zÄ±nÄ± kesti ve ayaÄŸa kalktÄ±. Ancak bitiÅŸ Ã§izgisine varamadan rakipleri tarafÄ±ndan geÃ§ilince liderliÄŸi kaybedip yarÄ±ÅŸÄ± 3. olarak tamamladÄ±.

SuperBike Evolution'Ä±n Brezilya ayaÄŸÄ± Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Bu sezonun klasman lideri ve ÅŸampiyonu Andre Verissimo, yarÄ±ÅŸÄ± yine Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. BitiÅŸ Ã§izgisine metreler kala Verrissimo, arkasÄ±nda kimseyi gÃ¶remeyince erken sevinmeye baÅŸladÄ±. Motosikletinin hÄ±zÄ±nÄ± kesme pahasÄ±na ayaÄŸa kalkÄ±p sevinÃ§ gÃ¶sterisinde bulunan Verissimo, hÄ±zlÄ± gelen iki rakibi tarafÄ±ndan geÃ§ildi.

Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletÃ§i yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±
YarÄ±ÅŸÄ± 3. olarak tamamlayan Verissimo, liderliÄŸi kaybetse de klasman ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

YarÄ±ÅŸ sonrasÄ± konuÅŸan Verissimo, olayla ilgili "Dalga geÃ§ileceÄŸimi biliyorum. Meme'lere (komik gÃ¶rseller) konu olacaÄŸÄ±m" diyerek kendiyle alay etti. Verissimo olay anÄ±nÄ± ise ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:Â

Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletÃ§i yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±

Geldiklerini gÃ¶rÃ¼nce tekrar hÄ±zlanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama 3. vitesteydim ve gerÃ§ekten yavaÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Motosikletim adeta Ã¶lÃ¼ durumdaydÄ±. YanÄ±mdan geÃ§ip gittiler. Neyse, sorun deÄŸil. Ã–nemli olan ÅŸampiyonluktu. GÃ¼n sonunda herkes mutlu.

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle