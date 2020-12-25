Kutlamalara erken baÅŸlayan motosikletÃ§i yarÄ±ÅŸÄ± 3. sÄ±rada tamamladÄ±

SuperBike Evolution'Ä±n Brezilya ayaÄŸÄ± Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Bu sezonun klasman lideri ve ÅŸampiyonu Andre Verissimo, yarÄ±ÅŸÄ± yine Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. BitiÅŸ Ã§izgisine metreler kala Verrissimo, arkasÄ±nda kimseyi gÃ¶remeyince erken sevinmeye baÅŸladÄ±. Motosikletinin hÄ±zÄ±nÄ± kesme pahasÄ±na ayaÄŸa kalkÄ±p sevinÃ§ gÃ¶sterisinde bulunan Verissimo, hÄ±zlÄ± gelen iki rakibi tarafÄ±ndan geÃ§ildi. YarÄ±ÅŸÄ± 3. olarak tamamlayan Verissimo, liderliÄŸi kaybetse de klasman ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

YarÄ±ÅŸ sonrasÄ± konuÅŸan Verissimo, olayla ilgili "Dalga geÃ§ileceÄŸimi biliyorum. Meme'lere (komik gÃ¶rseller) konu olacaÄŸÄ±m" diyerek kendiyle alay etti. Verissimo olay anÄ±nÄ± ise ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:Â

Geldiklerini gÃ¶rÃ¼nce tekrar hÄ±zlanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama 3. vitesteydim ve gerÃ§ekten yavaÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Motosikletim adeta Ã¶lÃ¼ durumdaydÄ±. YanÄ±mdan geÃ§ip gittiler. Neyse, sorun deÄŸil. Ã–nemli olan ÅŸampiyonluktu. GÃ¼n sonunda herkes mutlu.