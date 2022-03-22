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Anayasa Mahkemesi: ‘Milletvekili, Federal Meclis Başkanı Yardımcısı adayı gösteremez’

#Afd#Fabian Jacobi#Karlsruhe
Anayasa Mahkemesi: ‘Milletvekili, Federal Meclis Başkanı Yardımcısı adayı gösteremez’

Federal Anayasa Mahkemesi, Almanya’da milletvekillerinin Federal Meclis Başkan Yardımcısı adayı gösterme hakkı olmadığına karar verdi.

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2019 yılında sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) önerdiği adayın destek görmemesi üzerine, ikinci turda yeni bir aday önerisinde bulunan aynı partili milletvekili Fabian Jacobi’nin bu talebi Federal Meclis Başkanı tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine AfD’li parlamenter Jacobi, Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme bugünkü duruşmada Jacobi’nin başvurusunu geri çevirirken, Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçimlerinde adayların sadece partilerin Federal Meclis Grupları tarafından gösterilebileceğine karar verdi.

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#Afd#Fabian Jacobi#Karlsruhe

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