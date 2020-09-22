Anadolu’dan, Almanya’da huzurevlerine uzanan hikayeler

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Yayınevi tarafından basılan kitapta yazar Fatma Dik-Thiel, Almanya’ya göç eden ilk kuşağın bazıları için şimdilerde son sığınak haline gelen huzurevlerinden ilginç yaşam hikâyelerine yer verdi. “Köklerim Türkiye’de, kanatlarım burada hayat buldu” sözleriyle kendi göç hikâyesine de yer veren Dik-Thiel, kitabında kendi gibi kökleri Anadolu’da olan yaşlı göçmenlerin yaşam öykülerini anlattı. Konunun uzmanlarından hekimlerine, hastalardan hasta yakınlarına kadar söyleşiler yaptığını belirten Dik-Thiel, şunları söyledi:

YAŞAYARAK VE İNANARAK YAZDIM

“Yaşlıların huzurevindeki beklentilerini, demans ve alzheimer hastalarının yaşadıklarını, hasta yakınlarının kaygılarını ve bu durumla baş etme yöntemlerini derlemek, görüşlerini alarak gün ışığına çıkarmak ve daha anlaşılır hale getirmek istedim. Kitabı yaşayarak ve inanarak yazdım. Birçoğumuz belki de hiç farkında olmadığımız bu yalnızlık hikâyelerini okurken aslında kendi geleceğimizin de perde arkasına bakma fırsatı bulmuş olacağız.”

ZSU Başkanı Ali Özdemir ise kitabın topluma faydası dokunan güzel bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu vesileyle göç tarihinin asıl kahramanları ebediyete göç etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Ayrıca Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.