‘Ana dilimiz geleceğimizdir’

BADEN Türk Okul Aileler Birlikleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Ülker ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eyalette 75 derneği bünyesinde toplamış ve yaklaşık 15 bin Türk öğrenci ve velilerinin temsilcisiyiz. İlkokul öğrencisi çocuklarımız çok küçükler ve koruma altında olmaları gerekirken bir öğretmenin anasaya aykırı bir davranışıyla yasak olmayan bir durumdan dolayı korkutulmakta ve ögrencilerimiz tedirgin edilmektedir. Öğretmenin bu davranışı çocuklarımızın gelşimi açısından okulla ve öğretmenleriyle olan ilişkileri açısından olumsuz olacaktır. Donaueschingen Eğitim Müdürlüğü’ne, Freiburg Valili’ğine ve Baden Württember Eğitim Bakanlığı’na konuyu dile getirerek uygulamanın yanlış olduğuna dair mektuplar gönderdik. Almanya’da kabul edilen çok kültürlülüğün gereği olarak çok dilliliğin okullarda yaşama geçmesi gerektiğine dair istemlerimizi bir kez daha bildirdik. Okul, öğrencinin yeteneklerini geliştirmekle yükümlüdür. Ana dili de çocuğun yetenekleri arasındadır. Korunması, geliştirilmesi gerekirken ana dilimize yönelik bu tutumu şiddetle reddediyoruz. Ayrıca, BM İnsan Hakları Çocuk Hakları, AP kararları, Alman Anayasa’sındaki kişi haklarının korunması gibi yasaların da gereği ana dil geliştirilmeli ve kısıtlama getirilmeden okullarda ders müfredatı içerisinde sınıf geçmeye etki edecek derecede nitelikli bir şekilde verdirilmelidir.”

‘GELECEKTEN ENDİŞELİYİZ’

Almanya’nın genelinde göçmenlere yönelik ayrımcılık ve dışlama giderek korkutucu boyutlara ulaştı. Geçmişte de zaman zaman Türkçe’ye yönelik değişik kısıtlamalar, yasaklamalar getirildi. Giderek büyüyen ırkçı partilerin kamuoyunu da etkilemesiyle Türkçemize yönelik saldırıların artabileceğini düşünüyorum. Almanya’nın da geleceğini etkileyecek bu yasaklama ve kısıtlamalara karşı bugüne kadar büyük bir uğraş veren FÖTED’in yanı sıra tüm Türk derneklerin, tüm demokratların da bu mücadeleye destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Geleceğimiz olan dilimizi birlikte koruyabilir, birlikte geliştirebiliriz.”