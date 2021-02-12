‘Ana dilde eğitim şart’

FACEBOOK hesabından bu mesajı paylaşan Taşdelen, “Türkçeyi, kendi ana dilinizi iyi bilmek, diğer dillerin öğrenilmesini kolaylaştırmak için ön koşuldur. Bilimsel kanıtlar bunu gösteriyor. Her şeyden öte Kiril, Yunanca, Çince veya Arapça gibi alfabeleri öğrenmek esastır. Yani okullarda göçmenlerin ana dilinde eğitime ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda kabullenmeyi ve daha iyi birlikteliği sağlar. Bu yüzden Bavyera hükümetinden ana dil dersleri için bir çalışma yapmasını istedim” dedi.