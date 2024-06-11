Ana dil derslerini teşvik için okuma yarışması

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RUHR Öğretmenler Derneği, Gelsenkirchen Türk Öğretmenler Derneği ve Bielefeld Türk Öğretmenler Derneği’nin, çatı örgütü ATÖF (Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu) ile birlikte gerçekleştirdiği okuma yarışması, geçen ay bölgedeki 43 farklı okulun 3, 4, 5 ve 6’ncı sınıflarından birinci seçilen 78 öğrencinin ‘on line’ olarak katılımıyla yapılmıştı. Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter ile Eğitim Ataşesi Ayşe Nazlı Söylet’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çok sayıda velinin de katıldığı törende, dereceye giren 16 öğrenciye, başarı belgeleri verildi. Önceki yıllarda düzenlenen 14 okuma yarışmasını düzenleyen Ruhr Öğretmenler Derneği’nin Başkanı Celal Aydemir, ödül töreninden sonra “Çocuklarımızı, Türkçe derslerine kayıt ettirelim” çağrısında bulundu. Öğrencilerinin yarışmaya katılmasını sağlayan ve yarışmanın başarıyla gerçekleşmesine katkıda bulunan ana dil dersi öğretmenlerine ve katılan öğrencilere teşekkür eden Aydemir, neden böyle bir etkinlik düzenlediklerini şöyle açıkladı:

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‘TÜRKÇE GÖNÜLLÜLERİ’

“Birçok insan böyle ilkbahar günlerinde parklarda gezerken, öğretmen derneklerinin başkanları, üyeleri, Türkçe gönüllüsü arkadaşlar günlerini, haftalarını, boş zamanlarını çocuklarımıza feda ediyorlar. Neden mi yapıyorlar? Çocuklarımızın içinde bulunduğumuz toplumda bir yerlere gelebilmeleri, eriyip kaybolmamaları, kimliksiz büyümemeleri, ana dillerini unutmamaları için. Ana dili, çocuğun yakın çevresinin ve bağlı olduğu toplumsal ortamın ürünüdür. Kültürel çevre bu ortamda oluşur. Çünkü dil üretimi aynı zamanda bir kültür üretimidir. Dille düşünce arasında doğal bir bağlantı vardır. Ana dil, bireyleri birbirine bağlayan, bir toplumu gelişigüzel bir insan yığını olmaktan çıkarıp uluslaştıran en önemli etkenlerden biridir. Birlik olmak, bir olmak istiyorsak, her bir öğretmen ve veliden biraz özveri bekliyoruz. Öyleyse çocuklarımızı okullarda verilen Türkçe derslerine kayıt yaptıralım.”

Bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle:

3’üncü sınıf: Hüma Nur Acar (Kamp-Lintfoort), Ali Asaf Yıldırım (Gelsenkirchen), Nihan Özkurt (Essen)

4’üncü sınıf: Rüveyda Ceylan (Gelsenkirchen), Emir Karaca (Gelsenkirchen), Belinay Azize Bekar (Gelsenkirchen)

5’inci sınıf: Şevval Uğurlu (Gütersloh), Ümran Kevser Başkır (Duisburg), Beyza Özkan (Essen)

6’ncı sınıf: Berdan Korkut (Gütersloh), Bilal Sürücü (Essen), Neslihan Korar (Dortmund)