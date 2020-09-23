‘Altın Tanık’ uyuşturucudan 21 polisi yakalattı

2018 yılında ‘Gece Hayatı’ adı verilen soruşturma çerçevesinde yapıldığı da bildirilen baskınlar sırasında 18 savcı ile 90 Bavyera Eyalet Asayiş Dairesi polisi görev yaptı. Baskınların sadece 21 polisle sınırlı kalmadığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda şüphelilerin ev ve iş yeri adresleri arandı. Sızan bilgilere göre başka bir soruşturmada itiraflarda bulunan ve ‘Altın Tanık’ olarak isimlendirilen bir itirafçı iki polisin ismini verdi. Soruşturma genişleyince diğer polislerin de uyuşturucu işine karıştığı bilgisine ulaşıldı.

DİSİPLİN SORUŞMASI AÇILDI

Polislerin görevini kötüye kullandığı ve uyuşturucu tüccarlarına yardım ettikleri de belirlendi. Emniyetten yapılan açıklamada soruşturmaya adı karışan bazı şüpheli polislerin derhal görevden alındığı da belirtildi. Şüpheli polisler ile ilgili Münih Emniyet Teşkilatı içinde de disiplin soruşturması açıldı. Baskınlar sırasında el konulan cep telefonlarında 1 milyon 600 bin mesaj, 1 milyon fotoğraf ve 25 bin video görüntüsü incelenmeye alındı.