×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almaya’da esrar otomatları devrede

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Baden-Württemberg#Esrar Yasası
Almaya’da esrar otomatları devrede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:17

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin 1 Nisan tarihi itibariyle hayata geçirdiği Esrar Yasası ile ilgili tartışmalar devam ederken, ilk esrar otomatları da yerleştirilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ettlingen ile Hessen’in Erzhausen kentinde cadde üzerlerine ilk ‘kenevir otomatları’ yerleştirildi. HHC kısa adıyla tanınan ve esrarın bir çeşidi olan heksahidrokanabinal’in satışa sunulduğu otomatın Ettlingen’de bir okulun yakınlarına yerleştirilmesi tepkilere yol açtı. Veliler okullara yakın bölgelere ‘kenevir otomatları’ yerleştirilmesinin çocuk ve gençler için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, kaldırılmasını talep ettiler. Hessen eyaletine bağlı Erzhausen’de de farklı miktarda esrar içeren paketler otomatlarda satışa çıkarıldı. Esrar çeşitlerinin 8 ila 50 Euro arasında satıldığı görüldü. Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan yasalara göre 18 yaşın üzerindekilerin yanlarında 25, evlerinde 50 grama kadar esrar bulundurulmalarına ve balkonlarında, bahçelerinde 3 adet kenevir bitkisi yetiştirmelerine izin veriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Baden-Württemberg#Esrar Yasası

BAKMADAN GEÇME!