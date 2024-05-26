Almaya’da esrar otomatları devrede

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ettlingen ile Hessen’in Erzhausen kentinde cadde üzerlerine ilk ‘kenevir otomatları’ yerleştirildi. HHC kısa adıyla tanınan ve esrarın bir çeşidi olan heksahidrokanabinal’in satışa sunulduğu otomatın Ettlingen’de bir okulun yakınlarına yerleştirilmesi tepkilere yol açtı. Veliler okullara yakın bölgelere ‘kenevir otomatları’ yerleştirilmesinin çocuk ve gençler için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, kaldırılmasını talep ettiler. Hessen eyaletine bağlı Erzhausen’de de farklı miktarda esrar içeren paketler otomatlarda satışa çıkarıldı. Esrar çeşitlerinin 8 ila 50 Euro arasında satıldığı görüldü. Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan yasalara göre 18 yaşın üzerindekilerin yanlarında 25, evlerinde 50 grama kadar esrar bulundurulmalarına ve balkonlarında, bahçelerinde 3 adet kenevir bitkisi yetiştirmelerine izin veriliyor.